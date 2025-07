Nova sorpresa de CaixaBank: atenció amb això perquè tu pots ser la següent

CaixaBank ha tornat a demostrar el seu compromís amb l'impuls del talent femení en el món empresarial. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat Elena Ceca, CEO de Tonelería Murúa. Va ser reconeguda amb el Premi Empresària CaixaBank a la territorial Ebre.

Aquest important guardó celebra la seva novena edició. I s'ha consolidat com un referent en la promoció de la igualtat i la diversitat dins de l'entorn empresarial espanyol.

L'entrega del premi va tenir lloc a les instal·lacions de Tonelería Murúa. Es tracta d'una companyia amb més d'un segle d'història, especialitzada en la fabricació d'envasos de fusta d'alta qualitat. Allà, Isabel Moreno, directora territorial Ebre de CaixaBank, va ser l'encarregada d'entregar el reconeixement a Elena Ceca.

Durant la seva visita, Moreno va poder conèixer de prop el procés de producció d'aquesta empresa familiar. Al llarg dels anys ha sabut combinar tradició i tecnologia de manera exemplar.

CaixaBank dona visibilitat a les dones empresàries

Aquest premi de CaixaBank no només busca reconèixer l'èxit professional de dones líders com Elena Ceca. També donar-los visibilitat i oferir-los accés a xarxes internacionals on puguin compartir experiències i coneixements. Segons Moreno, dones com Ceca són una inspiració per a les noves generacions i CaixaBank vol destacar la seva contribució al desenvolupament econòmic.

Des que va agafar les regnes del negoci el 2009, Elena Ceca ha liderat una profunda transformació de Tonelería Murúa. Gràcies a la seva visió estratègica, l'empresa opera actualment a 22 països. I s'ha convertit en un referent per la seva aposta per la qualitat, la innovació constant i el respecte pel medi ambient.

La fabricació de cada bóta és personalitzada i artesanal. Amb traçabilitat total des del bosc fins al celler, garantint així un producte únic i sostenible.

Durant l'acte d'entrega, Elena va expressar el seu orgull per aquest reconeixement. Assegura que és el resultat de molts anys de dedicació, esforç i passió per un ofici que forma part de la seva identitat. També va animar altres dones empresàries a seguir endavant i a confiar en el valor de la feina ben feta.

El jurat del Premi Empresària de CaixaBank ha valorat múltiples aspectes com la trajectòria professional de la guardonada. Però també el seu lideratge, l'impacte internacional de l'empresa, el grau d'innovació, el seu compromís social i ambiental. A més de la seva participació activa en xarxes de mentoring femení i fòrums de lideratge.

Juntament amb altres onze dones premiades a tot el territori, competirà pròximament pel guardó nacional. El que li donaria accés a un esdeveniment internacional de prestigi i una plataforma de connexió global amb altres empresàries líders.

A la recerca de la igualtat d'oportunitats

Aquest reconeixement forma part de l'estratègia de CaixaBank per promoure la diversitat i la igualtat d'oportunitats en l'àmbit empresarial. Amb el Premi Empresària, l'entitat no només celebra els èxits de dones emprenedores. També reforça el seu compromís amb un futur més inclusiu, innovador i sostenible.

Així que, si ets una dona emprenedora, tingues-ho clar: tu pots ser la següent. Perquè el talent, quan es treballa amb constància i visió, sempre troba el seu merescut reconeixement.