Aviso importante de CaixaBank: esta ventaja, al alcance de muchos españoles desde hoy

CaixaBank vuelve a sorprender con una iniciativa que puede marcar un antes y un después para muchas empresas en España. Un nuevo paso adelante que beneficiará especialmente a los negocios locales y a quienes apuestan por emprender en tiempos de cambio.

La entidad bancaria ha dado un nuevo impulso a su compromiso con el tejido empresarial. Lo hace a través de un acuerdo que trae consigo múltiples ventajas. Si tienes una empresa o eres autónomo, esto te interesa.

Una alianza de CaixaBank que impulsa a las empresas baleares

CaixaBank ha renovado su colaboración con la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem). Todo con el objetivo de seguir apoyando al ecosistema empresarial de las Islas Baleares.

Esta alianza permitirá a miles de pymes y autónomos acceder a productos financieros especialmente diseñados para sus necesidades. Así como recibir atención personalizada que simplifica sus trámites y ofrece soluciones concretas según la etapa de desarrollo de cada negocio.

Este acuerdo fue firmado por la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, y el presidente de Pimem, Jordi Mora. Contempla un completo plan de medidas enfocadas al pequeño comercio. El convenio ofrece condiciones de financiación preferentes, menores comisiones en los terminales de punto de venta (TPV) y acceso a nuevas herramientas tecnológicas.

En un entorno cada vez más competitivo, CaixaBank demuestra que su papel va más allá del de ser un simple proveedor de servicios financieros. Con esta colaboración, la entidad reafirma su compromiso de acompañar a empresarios, autónomos y emprendedores en todas las etapas de su actividad.

Según explicó Rivera, esta renovación es una muestra clara de la intención de CaixaBank de estar al lado del empresario balear. No solo con productos financieros adaptados, sino también con un acompañamiento profesional que ayuda a tomar decisiones más estratégicas. El acuerdo también incluye acciones dirigidas a potenciar la digitalización, un elemento clave para el crecimiento de las empresas.

Por su parte, Jordi Mora destacó que la continuidad de este acuerdo refleja una colaboración sólida, que realmente aporta valor a las pymes. Además, Pimem seguirá trabajando para forjar nuevas alianzas que ofrezcan beneficios reales y tangibles a sus asociados.

Presencia activa en el ámbito institucional

Además del apoyo financiero y tecnológico, CaixaBank se compromete a seguir presente en los principales eventos organizados por Pimem. Entre ellos, se encuentra la Asamblea General y la Gala Gastronómica, prevista para el mes de octubre. Esta implicación demuestra el interés de la entidad bancaria en formar parte activa del desarrollo empresarial y social de las islas.

Con este movimiento, la entidad refuerza su posición como un aliado clave para las pequeñas y medianas empresas. Y no solo en Mallorca, sino como modelo replicable en otras regiones del país. Su estrategia se centra en facilitar la financiación, ofrecer condiciones ventajosas y apostar por la digitalización.