Avís d'Hisenda que aclareix els dubtes de molts espanyols: compte, això t'interessa

L'Agència Tributària ha emès un avís que aclareix un dubte comú entre molts ciutadans espanyols: la possibilitat de realitzar pagaments en efectiu a les seves oficines. Segons la normativa vigent, existeixen limitacions específiques per als pagaments en efectiu, i és fonamental conèixer-les per evitar sancions i complir amb la llei.

Limitacions als pagaments en efectiu segons la Llei General Tributària: atent

La Llei 7/2012 estableix restriccions clares respecte als pagaments en efectiu. Aquestes limitacions s'apliquen a operacions en què alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional.

En aquests casos, no es poden realitzar pagaments en efectiu per imports iguals o superiors a 1.000 euros. Aquest límit s'incrementa a 10.000 euros quan el pagador és una persona física que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actua en qualitat d'empresari o professional.

És important destacar que, per calcular aquests imports, se sumen totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis. Això significa que no és possible eludir la limitació dividint el pagament en diverses transaccions menors.

Motius de seguretat i control fiscal

Aquestes restriccions tenen com a objectiu principal combatre el frau fiscal i el blanqueig de capitals. L'ús d'efectiu en transaccions d'import elevat dificulta la traçabilitat dels diners, cosa que pot facilitar activitats il·lícites. En limitar els pagaments en efectiu, es promou l'ús de mitjans electrònics que permeten un major control i transparència en les operacions financeres.

Formes de pagament alternatives i recomanacions per als ciutadans

Per evitar possibles sancions, l'Agència Tributària recomana utilitzar formes de pagament alternatives a l'efectiu en operacions que superin els límits establerts. Entre les opcions disponibles es troben les transferències bancàries, xecs nominatius i altres mitjans electrònics de pagament.

Aquests mètodes no només garanteixen el compliment de la llei, sinó que també ofereixen més seguretat tant per al pagador com per al receptor. Si un ciutadà té dubtes sobre com realitzar un pagament específic o sobre les limitacions aplicables, és aconsellable que consulti directament amb l'Agència Tributària o amb un assessor fiscal.

Excepcions i consideracions especials

Encara que la normativa és clara quant a les limitacions de pagaments en efectiu, existeixen algunes excepcions. Per exemple, aquestes restriccions no s'apliquen als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit ni a les operacions de canvi de moneda en efectiu realitzades per establiments autoritzats.

A més, és important esmentar que, encara que la llei estableix límits, no prohibeix la tinença de diners en efectiu ni usar-lo en transaccions que no superin els imports establerts. No obstant això, és recomanable mantenir registres i justificants de les operacions realitzades per acreditar la seva legalitat en cas de ser requerit per les autoritats fiscals.

Sancions per incompliment

L'incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu constitueix una infracció greu. Pot ser sancionada amb una multa del 25% de l'import pagat en efectiu que excedeixi el límit permès.

Tant el pagador com el receptor poden ser considerats responsables de la infracció, llevat que un d'ells denunciï l'operació davant l'Agència Tributària dins dels tres mesos següents a la seva realització.