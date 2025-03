Alerta d'Hisenda: confirmat, fes-ho a la Declaració de la Renda o ho pagaràs car

L'Agència Tributària ha emès un avís contundent a tots els contribuents que operen amb criptomonedes: és obligatori declarar totes les operacions relacionades en la Declaració de la Renda 2025. Aquesta mesura busca reforçar el control fiscal i garantir que es tributin correctament els guanys obtinguts a través d'aquests actius digitals.

Hisenda obliga a declarar en la Renda aquestes operacions amb criptomonedes

Hisenda ha deixat clar que qualsevol transacció que impliqui la venda o intercanvi de criptomonedes ha de ser declarada. I tot, independentment de si s'ha obtingut un guany o una pèrdua en l'operació.

No complir amb l'obligació de declarar les operacions amb criptomonedes pot comportar serioses conseqüències. Hisenda ha implementat mecanismes per detectar omissions i discrepàncies en les declaracions.

Les sancions per no declarar aquests actius poden incloure multes econòmiques significatives, que varien segons la gravetat de la infracció i l'import no declarat. A més, la falta de transparència en la declaració de criptomonedes pot derivar en inspeccions fiscals més exhaustives i possibles recàrrecs addicionals.

Eines de control a les plataformes digitals: models 173 i 721

Per exercir un control més efectiu sobre les operacions amb criptomonedes, Hisenda ha implementat models específics que obliguen les plataformes digitals i els contribuents a proporcionar informació detallada:

El model 173 obliga les plataformes de criptomonedes, com Binance o Coinbase, a informar Hisenda sobre totes les operacions realitzades pels seus usuaris. Incloent compres, vendes i intercanvis. Així, l'Agència Tributària pot creuar dades i verificar la veracitat de la informació proporcionada pels contribuents en les seves declaracions.

El model 721 està dirigit als contribuents que posseeixen criptomonedes en plataformes situades a l'estranger. Si el valor d'aquestes monedes virtuals supera els 50.000 euros, és obligatori presentar el model 721, declarant els saldos i moviments d'aquests actius. Aquesta mesura busca evitar l'ocultació de patrimoni a l'estranger i garantir la correcta tributació de les criptomonedes.

El millor que poden fer aquests usuaris: Hisenda és clara

Davant aquest escenari, és fonamental que els contribuents que operen amb criptomonedes mantinguin un registre exhaustiu de totes les transaccions realitzades amb criptomonedes. Han de fer-ho incloent dates, imports, valors d'adquisició i de transmissió.

Aquest registre facilitarà la correcta elaboració de la declaració de la renda i servirà com a suport en cas de requeriments per part d'Hisenda. Donada la complexitat i la constant evolució de la normativa fiscal relacionada amb les criptomonedes, és recomanable buscar un professional per orientar-te sobre les millors pràctiques per complir amb la llei.