BBVA ho confirma: els espanyols ja celebren el que està per arribar, en molt pocs dies

BBVA, un dels principals bancs espanyols, ha anunciat novetats que entusiasmen els seus milions d'accionistes i clients. Aquest 21 de març, a la Junta General d'Accionistes, es presentaran propostes que reflecteixen el sòlid rendiment del banc i el seu compromís inversor.

Nova proposta de BBVA: una recompensa per als accionistes

Carlos Torres, president de BBVA, ha comunicat la intenció de distribuir un dividend complementari. Un de 0,41 euros per acció, amb càrrec als resultats de 2024. Aquest pagament es realitzarà el 10 d'abril, després de la seva aprovació a la Junta General.

A més, es proposa un dividend brut total de 0,70 euros per acció, sumant aquest complement al pagament ja realitzat a l'octubre de 0,29 euros. Aquesta iniciativa reflecteix el sòlid rendiment del banc i el seu compromís amb els accionistes.

Optimisme i perspectives futures: BBVA mira endavant amb confiança

Durant la Junta, se sotmetrà a votació la reelecció de Carlos Torres com a president, així com d'Onur Genç com a conseller delegat. També es proposarà la reelecció de Connie Hedegaard com a vocal independent. Aquests canvis busquen garantir l'estabilitat i continuïtat en la gestió del banc.

Carlos Torres ha expressat la seva confiança que 2024 serà "encara millor" que 2023, un any que va qualificar com a "històric" per a BBVA. Va destacar que el banc ha guanyat més d'11 milions de clients nous i ha incrementat el crèdit en gairebé un 8%. Aquest creixement reforça el compromís de BBVA amb els seus clients i accionistes, consolidant-se com una entitat més gran i forta.

Altres novetats: recompra d'accions i compromís amb la sostenibilitat

A més del dividend, BBVA ha llançat un programa de recompra d'accions per valor de 781 milions d'euros. I tot amb l'objectiu de millorar la remuneració als accionistes. Aquesta recompra reflecteix la confiança del banc en la seva solidesa financera i el seu compromís amb els inversors.

BBVA també ha reafirmat el seu compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. L'entitat destinarà 300.000 euros a iniciatives solidàries, buscant contribuir al creixement inclusiu i sostenible de la societat.

Amb tot, les pròximes decisions de BBVA reflecteixen el seu sòlid rendiment i compromís amb accionistes i clients. La proposta de dividends, la reelecció del seu lideratge i les iniciatives de recompra i sostenibilitat generen optimisme sobre el seu futur. Els accionistes esperen amb entusiasme la Junta del 21 de març, on es confirmaran aquests anuncis.