Anunci urgent de CaixaBank a milions d'espanyols: para atenció a les vacances
CaixaBank llança un recordatori a través de les xarxes socials perquè els usuaris no es relaxin aquest estiu
L'estiu és l'època perfecta per desconnectar, viatjar i compartir els millors moments a les xarxes socials. Pugem fotos de la platja, d'un sopar especial o d'aquella destinació somiada. Però darrere de cada publicació s'hi pot amagar un risc que moltes persones no imaginen.
CaixaBank ha llançat un avís urgent a través de les xarxes socials que tots hauríem de tenir en compte abans de pujar la pròxima foto. El que sembla un gest innocent podria acabar obrint-li la porta a un ciberdelinqüent.
L'entitat bancària alerta que una simple imatge publicada a Instagram o qualsevol altra xarxa social pot contenir més informació de la que penses. Darrere de cada fotografia viatgen metadades. Són fragments de dades invisibles per a la majoria dels usuaris, però molt útils per a qui vol aprofitar-se'n.
Aquestes metadades poden revelar la ubicació exacta on es va fer la foto, la data i hora i el model del dispositiu utilitzat.
Segueix els consells de CaixaBank
Segons CaixaBank, això representa una oportunitat per als delinqüents digitals. Per exemple, en publicar una imatge estant de vacances, sense adonar-te'n estàs informant que no ets a casa. I això podria ser aprofitat per planificar un robatori.
A més, si el teu perfil és públic o no està ben protegit, qualsevol persona amb males intencions pot accedir a aquesta informació sense esforç. Per això, l'entitat recomana que aquest estiu, juntament amb el banyador i la crema solar, hi posis també la prudència a la maleta. La ciberseguretat no ha de fer vacances, i els riscos augmenten especialment durant aquestes dates.
Els experts del banc aconsellen desactivar la funció de geolocalització a la càmera del teu mòbil per evitar que s'hi emmagatzemi la ubicació a cada imatge. També és important revisar la configuració de privacitat a les teves xarxes socials per limitar qui pot veure les teves publicacions.
Un altre consell clau és pensar bé abans de publicar. De debò és necessari compartir aquesta foto en temps real? Esperar a tornar del viatge per publicar pot ajudar-te a mantenir la teva informació personal més segura.
Conscienciar els usuaris
CaixaBank recorda que els ciberdelinqüents no descansen, ni tan sols a l'estiu. Fan servir tècniques cada cop més sofisticades per obtenir dades personals i bancàries. I moltes vegades comencen pel més senzill: una foto.
La protecció digital és una responsabilitat diària. Evitar publicacions innecessàries, mantenir la privacitat dels nostres comptes i desconfiar d'enllaços o missatges sospitosos són mesures bàsiques. A més, és important comptar amb solucions de seguretat als dispositius i activar sistemes de verificació per a operacions bancàries.
