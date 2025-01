Aviso tajante de Hacienda: estás obligado a hacer esto o perderás mucho dinero

A partir de 2025, Hacienda ha establecido una nueva obligación para todos los beneficiarios de la prestación por desempleo en España. Y es que deberán presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sin importar el monto de sus ingresos.

Hacienda no avisa más: los perceptores del paro deben hacer esto sí o sí

Hasta ahora, solo aquellos que superaban ciertos límites de ingresos estaban obligados a declarar. Por ejemplo, si se tenía un único pagador y se ganaban más de 22.000 euros al año. O bien si se tenían varios pagadores y se superaban los 15.000 euros, con al menos uno de ellos pagando más de 1.500 euros.

Sin embargo, con la nueva normativa, todos los que reciban la prestación por desempleo deberán presentar la declaración. Y todo, sin importar la cantidad que perciban.

¿Qué ocurre si no presentas la Declaración de la Renta?

Si un beneficiario del paro no cumple con esta obligación y no presenta la declaración del IRPF, el SEPE podrá suspender el cobro de la prestación por desempleo. Es importante destacar que, aunque Hacienda no impondrá sanciones o multas por no declarar, el SEPE tiene la autoridad para suspender el pago de la prestación en caso de incumplimiento.

La campaña de la Renta 2024 comenzará el 2 de abril y finalizará el 30 de junio de 2025. Durante este período, los contribuyentes podrán presentar su declaración a través de Internet, por teléfono o de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, siempre con cita previa.

Es fundamental que los beneficiarios del paro cumplan con esta obligación dentro de los plazos establecidos. De lo contrario, se jugarán la suspensión de su prestación.

¿Por qué se ha implementado esta medida?

La principal razón de esta obligación es garantizar una mayor transparencia y control en el uso de los fondos públicos destinados a prestaciones por desempleo. Al exigir la presentación de la declaración del IRPF, se busca asegurar que los beneficiarios cumplan con sus responsabilidades fiscales evitando posibles fraudes o irregularidades.

Se recomienda a los perceptores del paro que se informen adecuadamente sobre los plazos y procedimientos para la presentación de la declaración, asegurando así el mantenimiento de su prestación por desempleo.