Avís urgent de Banco Sabadell: molt de compte amb això, podries perdre-ho tot

Banco Sabadell ha emès una alerta urgent sobre diverses estafes que estan afectant molts espanyols. Aquestes estafes busquen obtenir informació personal i bancària per buidar els comptes de les víctimes. És fonamental conèixer els fraus més habituals i perillosos per protegir els nostres comptes bancaris.

Banco Sabadell ho deixa clar: aquests són els fraus més comuns i perillosos

En el phishing, els estafadors envien correus electrònics que semblen ser del banc, sol·licitant que ingressis les teves dades en una pàgina web falsa. En proporcionar aquesta informació, els delinqüents poden accedir al teu compte.

El smishing és similar al phishing, però a través de missatges de text (SMS). Reps un SMS que aparenta ser del banc, demanant-te que facis clic en un enllaç o proporcionis informació personal.

Sobre el vishing, els estafadors et truquen per telèfon fent-se passar per empleats del banc. T'informen de suposades activitats sospitoses en el teu compte i et sol·liciten dades confidencials o que facis transferències.

A més, el quishing és una tècnica més recent que utilitza codis QR falsos. En escanejar aquests codis, ets dirigit a llocs web fraudulents que busquen robar la teva informació.

Per què és vital seguir els consells de Banco Sabadell?

Banco Sabadell emfatitza que mai sol·licitarà dades sensibles a través de missatges de text, correus electrònics o trucades. Tampoc et demanarà que transfereixis els teus fons a un "compte segur".

És crucial seguir aquestes recomanacions per evitar ser estafat i protegir els teus estalvis. Sobretot, has d'actuar amb prudència i veuràs com no caus en aquests fraus tan perillosos.

No comparteixis informació personal: Mai proporcionis les teves contrasenyes, números de targeta o dades bancàries a través d'enllaços o trucades no verificades.

Verifica l'autenticitat de les comunicacions: Si reps un missatge o trucada sospitosa, contacta directament amb el banc utilitzant els canals oficials.

Mantén els teus dispositius segurs: Instal·la i actualitza regularment programes antivirus i antimalware en els teus dispositius.

Desconfia de missatges urgents: Els estafadors solen crear un sentit d'urgència perquè actuïs sense pensar. Pren-te el teu temps per verificar la informació.

Estar informat i actuar amb cautela és fonamental per protegir els teus comptes bancaris de fraus i estafes. Segueix les recomanacions de Banco Sabadell i mantén-te alerta davant qualsevol comunicació sospitosa.