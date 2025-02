Anunci oficial d'Hisenda: era un secret a veus i molts celebren el canvi

El Ministeri d'Hisenda ha anunciat oficialment la incorporació de vint militars de Tropa i Marineria al Servei de Vigilància Duanera. Aquest reforç té com a objectiu enfortir la lluita contra el narcotràfic a les costes espanyoles. La notícia, que era un secret a veus, ha estat rebuda amb satisfacció per molts.

El Servei de Vigilància Duanera és el cos armat del Ministeri d'Hisenda, encarregat de combatre delictes com el contraban i el narcotràfic. Amb aquesta mesura, es busca potenciar la seva capacitat operativa en l'àmbit marítim.

Hisenda incorporarà 20 nous efectius a Vigilància Duanera

Els 20 nous efectius provenen de la Tropa i Marineria de les Forces Armades i aportaran la seva experiència i formació militar a aquesta unitat. La incorporació d'aquests militars s'emmarca en la convocatòria de 210 places per al Cos d'Agents del Servei de Vigilància Duanera.

D'aquestes, 50 estan destinades a l'especialitat marítima. Reservant-se aproximadament un 10% per a personal de Tropa i Marineria amb almenys cinc anys de servei.

Objectiu d'aquestes incorporacions del Ministeri d'Hisenda

L'objectiu principal d'aquest reforç és intensificar la lluita contra el narcotràfic a les aigües espanyoles. Les costes del país són rutes freqüentment utilitzades per organitzacions criminals per al tràfic de drogues. Amb la incorporació d'aquests 20 militars, s'espera millorar la vigilància i control marítim, dificultant les activitats il·lícites i protegint la seguretat i salut de la ciutadania.

Aquest reforç és vital a causa de l'augment de les operacions de narcotràfic al litoral espanyol. Les organitzacions criminals empren mètodes cada cop més sofisticats per al transport de substàncies il·legals. Per això, comptar amb personal altament capacitat i amb experiència militar és essencial per fer front a aquests desafiaments.

Aquesta mesura ofereix noves oportunitats als membres de la Tropa i Marineria

La decisió d'Hisenda ha estat ben rebuda per diversos sectors i es valora positivament aquesta col·laboració per combatre el narcotràfic. A més, aquesta mesura ofereix noves oportunitats professionals als membres de la Tropa i Marineria. Permetent-los continuar la seva carrera en àrees de seguretat i defensa després del seu pas per les Forces Armades.

Aquest fitxatge estratègic busca enfortir les capacitats operatives d'aquesta unitat d'elit del Ministeri d'Hisenda. Garantint una major seguretat a les costes i una resposta més efectiva davant les amenaces del crim organitzat.