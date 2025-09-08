Aplaudiment majúscul de milions d'espanyols: la pensió millorarà, és una bogeria
Aquest mecanisme permetrà que moltes persones puguin veure millorades les seves pensions un cop es jubilin
Enmig d'un panorama laboral cada cop més canviant, milions d'espanyols han rebut una notícia que ha estat acollida amb entusiasme. Les seves pensions es veuran millorades gràcies a una mesura que vol corregir un dels grans problemes del sistema de jubilació a Espanya.
Parlem de la integració de llacunes de cotització. És un mecanisme que permetrà a molts treballadors augmentar la quantia de la seva pensió, fins i tot si han tingut períodes sense feina o sense cotitzar.
Molts espanyols ho agrairan
Espanya és un país on la inestabilitat laboral, els contractes temporals i els períodes d'inactivitat per cures familiars continuen sent freqüents. Per això, les interrupcions en la vida laboral són més comunes del que sembla. Aquestes pauses, que poden deure's a acomiadaments, malalties, maternitat o cura de fills, provoquen el que es coneix com a llacunes de cotització.
Aquests mesos sense aportacions al sistema poden suposar una pèrdua important en la pensió de jubilació. I és que la base reguladora es calcula amb les bases de cotització dels darrers 25 anys.
Per evitar que aquestes llacunes redueixin de manera dràstica la pensió futura, la Seguretat Social aplica un sistema d'integració. Aquest mètode 'omple' els mesos sense cotitzar amb bases fictícies.
En concret, els primers 48 mesos es completen amb la base mínima de cotització vigent (que el 2025 serà de 1.323 euros mensuals). I a partir del mes 49, amb el 50% d'aquesta base.
Tot i que aquest mecanisme no suma anys de cotització reals, sí que millora la base de càlcul utilitzada per determinar l'import de la pensió. Això és especialment positiu per a aquells que han tingut trajectòries laborals irregulars, com els treballadors que han encadenat feines temporals, persones aturades durant llargs períodes o aquells que van deixar de treballar per cuidar un familiar.
A més, a partir del 2026, el Govern aplicarà millores addicionals, sobretot enfocades en dones i pares amb interrupcions laborals per cura de fills. En el seu cas, es podran integrar 60 mesos al 100% de la base mínima i 24 mesos més al 80%, abans de passar al 50%.
També els autònoms se'n podran beneficiar, especialment si han cessat la seva activitat i han reprès l'alta temps després. Per a ells, existeix un mecanisme similar, amb bases properes als 960 euros mensuals, que permet millorar la seva futura jubilació.
Una necessitat que agrairan les pensions
La integració de llacunes de cotització respon a una necessitat real, principalment garantir pensions més justes en un entorn laboral en què no tothom pot mantenir trajectòries contínues de 40 anys. Segons dades recents de l'INE, el nombre de treballadors amb contracte temporal encara supera els 2,8 milions.
Aquest mecanisme no substitueix els mínims legals per accedir a la jubilació, 15 anys cotitzats, amb almenys 2 dins dels darrers 15. Però sí que representa un important alleujament econòmic per a aquells que han tingut dificultats per mantenir la continuïtat en les seves aportacions.
