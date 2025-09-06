BBVA troba la tecla per a l’eufòria de molts clients: aquesta novetat ho canvia tot
BBVA aconsegueix oferir una protecció més gran als seus clients amb aquesta funció útil que els fa operar amb més seguretat
BBVA ha llançat una novetat a la seva app que està generant autèntica eufòria entre els seus clients a tot Espanya. Es tracta d'una solució ràpida i senzilla que protegeix la teva privacitat sense més complicacions.
El mode discret és una ajuda de BBVA pensada per a clients que volen evitar la mirada de curiosos quan utilitzen l'app. Funciona ocultant automàticament els teus saldos i moviments si detecta que hi ha més d'una mirada sobre la pantalla. Així ningú s'assabenta de les teves xifres personals, fins i tot en llocs públics com el metro o la cua del supermercat.
Com s'activa el mode discret a l'app? BBVA respon
El mode discret ofereix privacitat total i és una manera fàcil d'evitar la curiositat aliena. Si estàs fent una transferència o revisant el teu saldo i algú s'acosta, el mode discret actua a l'instant. És una protecció imprescindible per a la teva tranquil·litat.
El procediment a l'app és ràpid i senzill. Només has d'anar al menú (situat a la part superior dreta), seleccionar Seguretat i privacitat (o bé Configuració), i allà hi trobaràs l'opció mode discret. Pots triar entre tres modes: visible (les dades sempre es mostren), discret (les dades sempre s'oculten), o intel·ligent (l'app decideix en funció de si hi ha altres mirades).
A més, per a una activació encara més còmoda, s'ha afegit una icona a la part superior de l'app. I tot, per canviar ràpidament entre els modes sense entrar en menús.
Això no és tot: altres millores presents a l'app
BBVA ha inclòs altres millores a la seva app pensant en la comoditat dels seus clients. Entre aquestes hi ha l'accés instantani a Bizum i targetes des de la pantalla principal, sense haver de navegar per menús complicats. A més, la interfície ha estat redissenyada per ser més intuïtiva i personal, o les suggerències intel·ligents per ajudar-te a estalviar, evitar descoberts o anticipar pagaments.
Aquestes altres millores a l'app reforcen el sentit que BBVA està escoltant els seus clients i buscant solucions pràctiques, senzilles i segures. Aquest avanç reflecteix l'ajuda de BBVA cap als seus clients, amb una solució perfecta per evitar mirades curioses i millorar la seguretat general.
És una innovació indispensable. Si ets client de BBVA, actualitzar l'app i activar aquest mode discret és una decisió intel·ligent que canviarà la teva experiència. No triguis més perquè mai saps qui et pot espiar quan estiguis mirant la teva app mòbil.
