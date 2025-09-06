Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo Whatsapp
Una dona amb expressió de sorpresa mira la pantalla d?un telèfon mòbil que mostra una aplicació bancària del BBVA amb un saldo elevat.
BBVA vol protegir-te tant com sigui possible | Camara Lais Schulz, e-Notícies, BBVA
ECONOMIA

BBVA troba la tecla per a l’eufòria de molts clients: aquesta novetat ho canvia tot

BBVA aconsegueix oferir una protecció més gran als seus clients amb aquesta funció útil que els fa operar amb més seguretat

per

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha llançat una novetat a la seva app que està generant autèntica eufòria entre els seus clients a tot Espanya. Es tracta d'una solució ràpida i senzilla que protegeix la teva privacitat sense més complicacions.

El mode discret és una ajuda de BBVA pensada per a clients que volen evitar la mirada de curiosos quan utilitzen l'app. Funciona ocultant automàticament els teus saldos i moviments si detecta que hi ha més d'una mirada sobre la pantalla. Així ningú s'assabenta de les teves xifres personals, fins i tot en llocs públics com el metro o la cua del supermercat.

Com s'activa el mode discret a l'app? BBVA respon

El mode discret ofereix privacitat total i és una manera fàcil d'evitar la curiositat aliena. Si estàs fent una transferència o revisant el teu saldo i algú s'acosta, el mode discret actua a l'instant. És una protecció imprescindible per a la teva tranquil·litat.

Una persona sosté un telèfon mòbil amb el logotip de BBVA davant d'una sucursal del banc.

És molt senzill activar el mode discret a l'app | Camara Google Maps, e-noticies.cat, BBVA, Ton Photographer 4289

El procediment a l'app és ràpid i senzill. Només has d'anar al menú (situat a la part superior dreta), seleccionar Seguretat i privacitat (o bé Configuració), i allà hi trobaràs l'opció mode discret. Pots triar entre tres modes: visible (les dades sempre es mostren), discret (les dades sempre s'oculten), o intel·ligent (l'app decideix en funció de si hi ha altres mirades).

A més, per a una activació encara més còmoda, s'ha afegit una icona a la part superior de l'app. I tot, per canviar ràpidament entre els modes sense entrar en menús.

Això no és tot: altres millores presents a l'app

BBVA ha inclòs altres millores a la seva app pensant en la comoditat dels seus clients. Entre aquestes hi ha l'accés instantani a Bizum i targetes des de la pantalla principal, sense haver de navegar per menús complicats. A més, la interfície ha estat redissenyada per ser més intuïtiva i personal, o les suggerències intel·ligents per ajudar-te a estalviar, evitar descoberts o anticipar pagaments.

Muntatge de fotos d'un home mirant el telèfon davant d'una sucursal de BBVA.

Al·lucinaràs amb aquestes altres millores del BBVA | Camara Google Maps, e-noticies.cat, Getty Images Signature de ilkersener

Aquestes altres millores a l'app reforcen el sentit que BBVA està escoltant els seus clients i buscant solucions pràctiques, senzilles i segures. Aquest avanç reflecteix l'ajuda de BBVA cap als seus clients, amb una solució perfecta per evitar mirades curioses i millorar la seguretat general.

És una innovació indispensable. Si ets client de BBVA, actualitzar l'app i activar aquest mode discret és una decisió intel·ligent que canviarà la teva experiència. No triguis més perquè mai saps qui et pot espiar quan estiguis mirant la teva app mòbil.

➡️ Economia

Més notícies: