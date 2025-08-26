Alegría máxima en BBVA tras confirmarlo a sus clientes: no pueden estar más felices

BBVA ha dado una noticia que genera euforia entre muchos trabajadores españoles. Lo cierto es que se han confirmado unos datos que vienen de lujo a miles de personas en este primer semestre del año.

En el informe sobre financiación del primer semestre de 2025, BBVA revelaba que ha concedido 49.115 millones de euros en nueva financiación para pymes, autónomos y empresas. Esta cifra representa un aumento del 17 % respecto al mismo periodo de 2024.

BBVA aumenta la financiación a pymes y autónomos al 17% en 2025

Los clientes de BBVA no podrían estar más felices, este despliegue de financiación aporta oxígeno al tejido empresarial. Para muchos negocios, supone más recursos para crecer, invertir y fortalecer sus proyectos. El informe confirma que BBVA está cumpliendo con su promesa de apoyar a la economía real en España.

Un dato muy relevante es que, además de aumentar el crédito, BBVA ha logrado un crecimiento del 15,3 % en nuevos clientes en el segmento de pymes, autónomos y empresas. Esto muestra que más emprendedores y empresas están eligiendo al banco. Esa captación es fruto de una propuesta adaptada, cercana y digital.

"El motor que impulsa a las pymes y autónomos en España"

Sobre el informe, el director de pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha dado unas declaraciones destacadas. Según él, “en BBVA trabajamos para ser el motor que impulsa a las pymes y autónomos en España. Apoyándolos con recursos, herramientas y una relación cercana que les permita afrontar sus retos con confianza”.

Estas palabras refuerzan la importancia que el banco da a ese segmento, clave en su modelo. Comparado con el primer semestre de 2024, este crecimiento del 17 % en financiación y del 15,3 % en captación de clientes es una señal clara. BBVA está mejorando sus resultados y su posicionamiento entre pymes y autónomos.

Las facilidades de BBVA no se quedan ahí: toma nota

Pero las buenas noticias no acaban ahí. El informe destaca también iniciativas no financieras que entusiasman a los clientes. Una de ellas es el servicio integral para la constitución de empresas sin coste adicional, desarrollado en colaboración con Ayuda T Pymes.

Gracias a ese servicio, se puede constituir una sociedad legalmente en tan solo 15 días naturales. La firma notarial se realiza de forma digital y la documentación se envía automáticamente a la oficina BBVA, agilizando mucho todo el proceso.

Además, el banco ofrece la Cuenta Empresa Bienvenida, sin comisiones, junto con promociones como bonificaciones mensuales o TPV gratuitos el primer año para nuevos clientes. Estas ventajas suman valor añadido y contribuyen a que los clientes se sientan respaldados y puedan arrancar sus proyectos con más facilidad.