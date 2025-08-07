Banco Santander es reinventa amb aquesta millora que tothom aplaudeix: ja era hora
Banc Santander fa un pas endavant per a la satisfacció dels seus clients: aquesta novetat la demanaven molts des de fa temps
Banco Santander ha llançat una millora a la seva app que està causant una autèntica revolució. Aquesta novetat ha estat rebuda amb enorme satisfacció pels seus clients a Espanya, que per fi compten amb una eina real de comoditat i control.
Dins de l'app del Banco Santander, els usuaris poden accedir a una secció anomenada “Mapa de compres”. Allà apareix un mapa interactiu on es mostren els llocs exactes on es van realitzar les transaccions amb targeta.
Banco Santander fa realitat el que volien molts: el mapa de compres
No es limita a llistar la despesa, sinó que situa cada càrrec en un punt geogràfic real. D'aquesta manera, és possible recordar fàcilment on has pagat per un sopar, una compra o un llibre.
Aquesta millora aporta enormes beneficis en diversos fronts, primer perquè ajuda a refrescar la memòria. Si no recordes per què es va carregar una transacció, només cal mirar el mapa i recordar el lloc. Segon, afavoreix la detecció de patrons de consum.
Tenir aquestes dades visualitzades permet ajustar hàbits i pressupostos. A més, és una eina útil de seguretat. Si detectes un moviment fora dels llocs habituals, pots sospitar d'un càrrec no reconegut de seguida.
Com utilitzar el mapa de compres de l'app: no et compliquis la vida
Només cal obrir l'app de Banco Santander, buscar la secció “Mapa de compres” i activar-la. Veureu les vostres transaccions posicionades al mapa. En fer zoom pots veure amb precisió l'adreça del local i els detalls del moviment, com import i data.
Aquesta millora converteix l'app en una eina de comoditat per a qualsevol que desitgi controlar les seves finances sense complicacions. Visualitzar les despeses de manera gràfica i intuïtiva resulta molt més senzill que revisar llistes de moviments un a un. A més, permet organitzar millor el pressupost personal en veure clarament en quines zones i categories gastes més.
Des de la seva estrena, molts usuaris han expressat el seu agraïment. Es parla d'una eina que “et deixa de pedra” per la seva precisió i utilitat. Les estadístiques internes assenyalen un creixement d'accés a l'app i més durada per sessió, cosa que indica que aquesta funcionalitat fidelitza els clients.
A més del mapa de compres, l'app ja integra funcions com l'anàlisi de despeses per categories, gràfics que mostren ingressos i estalvis, alertes personalitzades, agenda financera amb rebuts programats, i l'opció de fraccionar pagaments amb targeta (“Paga en 3”) fins a 1.000 €.
