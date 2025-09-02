Avís urgent de BBVA: els seus clients en prenen nota, més perillós del que penses
BBVA no vol que t'enduguis un ensurt de mort i envia un missatge definitiu perquè no caiguis en la trampa
BBVA ha llançat un advertiment que ha posat en alerta empreses i empleats. És un fenomen que està creixent i que pot ser més perillós del que molts imaginen. El banc espera que aquest avís arribi alt i clar: la prudència no és opcional.
L'intel·ligència artificial a l'ombra o shadow AI és l'ús d'eines no autoritzades per una empresa per realitzar tasques laborals. Per exemple, algú pot copiar un informe confidencial i enganxar-lo en un xat d'IA per reformular-lo.
No et refiïs gens d'aquesta IA: BBVA t'adverteix dels perills
Sembla útil, però aquest simple gest pot tenir conseqüències greus. BBVA adverteix que aquestes eines poden desar i reutilitzar la informació. Si algú puja dades personals o documents estratègics, perd el control sobre ells.
L'advertiment de BBVA no és exagerat, la shadow AI exposa dades que haurien de romandre protegides. En gestionar informació sensible sense supervisió, es corren riscos enormes, poden filtrar-se dades confidencials i podríem incomplir normatives com el RGPD. A més, aquesta mateixa informació pot ser utilitzada per ciberdelinqüents per crear atacs més creïbles.
La shadow AI et pot posar en problemes: les empreses ho han de saber
BBVA ha estat ferm en la seva decisió, ha llançat un avís a les empreses i als seus empleats perquè deixin d'utilitzar aquestes eines no autoritzades. El missatge és clar, no utilitzar aplicacions d'IA fora dels canals oficials és part de protegir dades i reputació. No és una opció, és una obligació.
BBVA també ha assenyalat quines pràctiques s'han de seguir sempre i les empreses han d'implantar polítiques clares. Els equips han d'estar formats i conèixer els riscos. Es recomana no copiar informació confidencial fora d'eines corporatives.
Tampoc iniciar sessió amb credencials d'empresa en serveis externs. I, per descomptat, cal utilitzar sempre solucions autoritzades pels departaments de tecnologia o seguretat.
No han d'eclipsar el sentit comú les ganes d'accedir a la IA
BBVA fa una crida a la reflexió, quan utilitzem IA a l'ombra, podem estar incorrent en conseqüències fatals per a la seguretat corporativa. L'eufòria per accedir a aquestes eines no ha d'eclipsar el sentit comú. El perill no és només en la tecnologia, sinó en la decisió d'utilitzar el que no està homologat.
És una decisió ferma per protegir dades i evitar accions no desitjades. La prudència és ara més important que mai. La shadow AI pot semblar útil, però el seu ús sense control porta perill i conseqüències que no podem permetre.
Més notícies: