Aplauden a rabiar este anuncio de BBVA: media España no se esperaba esto, entra ya

BBVA ha sorprendido con una novedad que ha desatado un aplauso mayúsculo entre miles de personas en España. El banco ha decidido dar un paso más en su objetivo de acercarse a todos, y ahora permite una licencia que gusta a muchos.

El caso es que cualquiera puede entrar en su app móvil de BBVA sin ser cliente. Se trata de un movimiento que rompe moldes, ya que hasta ahora era necesario tener una cuenta activa para poder utilizarla. La entidad ha dejado claro que su idea es facilitar la vida a quienes buscan conocer de cerca cómo funciona su aplicación antes de dar el paso de abrir una cuenta.

Así pueden utilizar la app los usuarios que no son clientes de BBVA

Es una forma de acercar su tecnología a nuevos usuarios y mostrar todas las ventajas que ofrece. Para muchos, esta posibilidad de entrar en la app sin ser cliente es una demostración del interés de BBVA en modernizar la banca y en abrirse a todo tipo de perfiles.

El proceso es sencillo, solo hace falta descargar la aplicación de BBVA en el móvil y acceder a la opción de “entrar sin ser cliente”. Una vez dentro, se pueden ver los apartados más importantes de la app, simular operaciones y descubrir las ventajas claras que ofrece. Todo esto, sin necesidad de haber firmado aún con el banco.

Objetivo de BBVA con esta medida

Los usuarios que ya han probado esta novedad destacan lo intuitiva que resulta la app. Permite conocer los servicios de BBVA de primera mano y comprobar lo rápido que se pueden realizar operaciones como consultar el estado de una cuenta, hacer transferencias o pagar con el móvil.

Este detalle ha generado auténtica euforia en redes sociales, donde muchos hablan de todo facilidades y de un movimiento que ningún otro banco había planteado con tanta claridad. El objetivo de BBVA es claro: mostrar que su app móvil es una de las más completas del sector y animar a que más personas se conviertan en clientes tras probarla.

Marca diferencias con la competencia

La estrategia parece dar resultado, ya que la curiosidad por probar la aplicación sin compromiso ha crecido de manera notable en los últimos días. BBVA, por su parte, asegura que quiere que todos los usuarios puedan comprobar cómo es su experiencia digital, incluso antes de decidir abrir una cuenta.

Una apuesta que busca confianza y cercanía, y que está logrando que miles de personas se planteen dar el salto. Con esta novedad, BBVA no solo marca diferencias con la competencia, sino que también demuestra que escuchar a los clientes y ofrecer soluciones prácticas es el camino para ganarse un aplauso mayúsculo.