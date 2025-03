Comunicat d'Hisenda als que fan servir Vinted o Wallapop: ull, no et passis de llest

Les plataformes de compravenda de segona mà, com Vinted i Wallapop, han guanyat popularitat en els últims anys. No obstant això, és crucial que els seus usuaris estiguin al corrent de les obligacions fiscals que comporta vendre en aquestes aplicacions. Hisenda ha reforçat el seu control sobre aquestes transaccions, i no complir amb la normativa pot comportar sancions.​

Hisenda confirma aquesta novetat sobre Vinted i Wallapop: et toca tributar?

Des de l'1 de gener de 2024, va entrar en vigor la Directiva Europea DAC7. Aquesta obliga les plataformes digitals a informar l'Agència Tributària sobre les activitats dels seus usuaris. A Espanya, això significa que aplicacions com Vinted i Wallapop han de reportar a Hisenda les dades d'aquells venedors que:​

Hagin realitzat més de 30 vendes en un any natural.​

Hagin obtingut més de 2.000 euros en ingressos anuals per les seves vendes.​

Què han de fer els usuaris si superen aquests límits?

Si ets usuari de Vinted o Wallapop i superes els 2.000 euros en ingressos o realitzes més de 30 vendes anuals, estàs obligat a declarar aquests ingressos a la Renda. És fonamental portar un registre detallat de totes les transaccions i conservar els comprovants de compra originals. Això et permetrà demostrar si has obtingut un guany o pèrdua en la venda de cada article.​

Els guanys obtinguts s'han d'incloure a l'apartat de "Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'altres elements patrimonials" de la declaració. Recorda que només es tributa pel benefici net, és a dir, la diferència positiva entre el preu de venda i el preu d'adquisició.​

Hisenda es posa seriosa amb aquestes plataformes

L'auge de les plataformes de compravenda de segona mà ha facilitat que molts usuaris generin ingressos addicionals. No obstant això, aquesta activitat econòmica, si no es declara adequadament, contribueix a l'economia submergida, afectant la recaptació fiscal i l'equitat entre contribuents.

Amb la implementació de la Directiva DAC7, Hisenda busca un major control fiscal. Assegurant que tots els ingressos obtinguts per activitats econòmiques siguin declarats i tributin conforme a la llei.​

Busca l'equitat tributària, garantint que tots els ciutadans contribueixin de manera justa, evitant avantatges indegudes per a aquells que no declaren els seus ingressos. A més, es redueixen les pràctiques fraudulentes i l'evasió fiscal en transaccions digitals.​

És important destacar una dada. Encara que menys de l'1% dels usuaris es veuen afectats, segons Wallapop, és responsabilitat de cada venedor conèixer i complir amb les seves obligacions.​

Recomanacions per als usuaris: evita problemes

Guarda els comprovants per justificar el preu d'adquisició i venda de cada article.​ Si tens dubtes sobre les teves obligacions fiscals, és aconsellable acudir a un assessor fiscal.​

No ignoris les comunicacions de la plataforma. Vinted i Wallapop poden sol·licitar informació addicional per complir amb les seves obligacions de reportar a Hisenda. Respon a aquestes sol·licituds per evitar possibles sancions o bloquejos de compte.​