Avís d'última hora de Banco Sabadell: tingues-ho en compte o podries perdre-ho tot

Banco Sabadell ha emès una alerta urgent sobre un nou i perillós frau que afecta empreses i particulars. Aquest tipus d'estafa, coneguda com a Frau del CEO, ha incrementat la seva incidència recentment, posant en risc els recursos financers de moltes organitzacions.​

Banco Sabadell llança una alerta urgent:cura amb el Frau del CEO

El Frau del CEO és una estafa en la qual els delinqüents es fan passar per alts executius d'una empresa (director general o CEO). Utilitzant correus electrònics falsos o trucades, sol·liciten a empleats amb accés a les finances que realitzin transferències de diners a comptes controlades pels estafadors.

Aquestes sol·licituds solen presentar-se com a urgents i confidencials. Pressionant l'empleat a actuar ràpidament sense verificar l'autenticitat de la petició.​ Aquest frau és perillós per la seva sofisticació i l'ús d'enginyeria social per manipular les víctimes.

Els estafadors investiguen a fons l'estructura de l'empresa i les relacions entre empleats, cosa que els permet crear comunicacions molt convincents. A més, les pèrdues econòmiques derivades d'aquestes estafes poden ser significatives i, en molts casos, difícils de recuperar.​

Consells clau per detectar i prevenir el Frau del CEO

Per protegir la teva empresa d'aquest perillós frau, Banco Sabadell recomana seguir aquests consells. El primer d'ells és verificar sempre les sol·licituds de transferències. Si reps una petició de transferència de fons, especialment si és urgent o confidencial, confirma la seva autenticitat contactant directament amb el sol·licitant mitjançant canals oficials.​

Revisar detalladament les adreces de correu electrònic: Els estafadors solen utilitzar adreces molt similars a les reals, amb lleugeres variacions. Presta atenció a qualsevol discrepància.​

Implementar procediments de doble verificació: Estableix protocols interns que requereixin l'aprovació de més d'una persona per realitzar transferències significatives.​

Formar i conscienciar el personal: Educa els teus empleats sobre aquest tipus de fraus i com detectar-los. Un personal informat és la primera línia de defensa.​

Utilitzar mesures de seguretat addicionals: Empra eines d'autenticació multifactor i mantén actualitzats els sistemes de seguretat informàtica.​

Altres fraus relacionats a tenir en compte: atent a això

A més del Frau del CEO, és important estar alerta davant altres modalitats d'estafa que poden comprometre la seguretat financera de la teva empresa. El phishing, amb correus electrònics fraudulents busquen obtenir informació confidencial, com contrasenyes o dades bancàries.​

En el spear phishing, variant del phishing, els estafadors personalitzen els missatges per a una persona o empresa.​ En el frau del proveïdor, els delinqüents es fan passar per proveïdors habituals, sol·licitant canvis en els comptes.

Mentrestant, el ransomware és un programari maliciós que xifra les dades de l'empresa i exigeix un rescat per alliberar-los.​ Adoptar mesures preventives és essencial per protegir-se d'aquests fraus. Sabadell ofereix recursos i assessorament per ajudar els seus clients a identificar i evitar aquestes amenaces.