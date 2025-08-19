Anuncio urgente de CaixaBank a millones de españoles: presta atención en vacaciones

El verano es la época perfecta para desconectar, viajar y compartir los mejores momentos en redes sociales. Subimos fotos de la playa, de una cena especial o de ese destino soñado. Pero detrás de cada publicación puede esconderse un riesgo que muchas personas no imaginan.

CaixaBank ha lanzado un aviso urgente a través de sus redes sociales que todos deberíamos tener en cuenta antes de subir la próxima foto. Lo que parece un gesto inocente podría terminar abriéndole la puerta a un ciberdelincuente.

La entidad bancaria alerta de que una simple imagen publicada en Instagram o cualquier otra red social puede contener más información de la que crees. Detrás de cada fotografía viajan metadatos. Son fragmentos de datos invisibles para la mayoría de los usuarios, pero muy útiles para quienes buscan aprovecharse de ello.

Estos metadatos pueden revelar la ubicación exacta donde se tomó la foto, la fecha y hora y el modelo del dispositivo utilizado.

Sigue los consejos de CaixaBank

Según CaixaBank, esto representa una oportunidad para los delincuentes digitales. Por ejemplo, al publicar una imagen estando de vacaciones, sin darte cuenta estás informando que no estás en casa. Y esto podría ser aprovechado para planificar un robo.

Además, si tu perfil es público o no está bien protegido, cualquier persona con malas intenciones puede acceder a esa información sin mayor esfuerzo. Por eso, la entidad recomienda que este verano, junto con el bañador y la crema solar, metas también la prudencia en la maleta. La ciberseguridad no debe tomarse vacaciones, y los riesgos aumentan especialmente durante estas fechas.

Los expertos del banco aconsejan desactivar la función de geolocalización en la cámara de tu móvil para evitar que se almacene la ubicación en cada imagen. También es importante revisar la configuración de privacidad en tus redes sociales para limitar quién puede ver tus publicaciones.

Otro consejo clave es pensar bien antes de publicar. ¿De verdad es necesario compartir esa foto en tiempo real? Esperar a volver del viaje para publicar puede ayudarte a mantener tu información personal más segura.

Concienciar a los usuarios

CaixaBank recuerda que los ciberdelincuentes no descansan, ni siquiera en verano. Usan técnicas cada vez más sofisticadas para obtener datos personales y bancarios. Y muchas veces empiezan por lo más sencillo: una foto.

La protección digital es una responsabilidad diaria. Evitar publicaciones innecesarias, mantener la privacidad de nuestras cuentas y desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos son medidas básicas. Además, es importante contar con soluciones de seguridad en los dispositivos y activar sistemas de verificación para operaciones bancarias.