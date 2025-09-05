Anunci inesperat sobre les pensions: és una gran notícia i molts es tornen bojos
La quantia de la pensió es pot veure incrementada si decideixes fer aquest pas un cop retirat de la vida laboral
Quan algú es jubila, sol pensar que la seva pensió quedarà fixa per sempre. Tanmateix, un nou anunci ha sorprès molts. Existeix una opció per augmentar la pensió fins i tot després d’haver-se retirat.
El que semblava definitiu podria no ser-ho tant. I el millor és que aquesta alternativa ja està en marxa, i pot canviar el futur de milers de persones a Espanya.
El Govern, a través del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, està treballant en un mecanisme nou. Podria permetre als jubilats tornar al mercat laboral, encara que sigui de manera parcial, i obtenir una pensió més alta per això. A aquesta fórmula l’han anomenat jubilació reversible, i s’està convertint en una de les novetats més comentades del sistema de pensions.
Una millora en la pensió
La jubilació reversible és una opció pensada per a persones que, tot i estar retirades oficialment, desitgen o necessiten reincorporar-se a la seva activitat professional. Ja sigui per motivació personal, necessitat econòmica o interès a seguir actius. Aquesta possibilitat sorgeix d’una col·laboració entre el Govern i agents socials com la CEOE, Cepyme, CCOO i UGT.
Amb aquesta proposta, l’Estat busca reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions, incorporant de nou persones amb experiència laboral i permetent-los millorar la seva situació econòmica. Però no es tracta d’una obligació, sinó d’una opció completament voluntària.
Per acollir-se a aquest tipus de jubilació, s’exigeix que hagin passat almenys sis mesos des de la jubilació oficial. A partir d’aquí, si el treballador decideix tornar a treballar, podrà fer-ho, amb una jornada que podria oscil·lar entre el 40% i el 80% d’una jornada completa.
Aquest és un canvi important, ja que abans el mínim era del 25%.
La recompensa és un increment de fins al 20% en la pensió que ja s’estava cobrant. Per exemple, si una persona torna a treballar entre el 60% i el 80% de la jornada completa, la seva pensió podria augmentar en aquest percentatge. Si treballa entre un 40% i un 60%, l’augment seria del 10%.
A més, aquest model seria compatible amb els incentius per endarrerir la jubilació, cosa que permetria encara més beneficis econòmics a qui retardi la seva retirada definitiva.
Encara que pot semblar una proposta minoritària, la jubilació reversible pot ser molt útil per a molts perfils: ja sigui professionals altament qualificats que volen seguir actius, persones que desitgen augmentar la seva pensió mensual, o fins i tot aquells que s’han adonat que la jubilació va arribar abans del que esperaven.
Aquest tipus de fórmules flexibles permeten allargar la vida laboral sense penalitzacions, ajudant a mantenir la viabilitat del sistema.
El futur de les pensions, més flexible que mai
Aquest anunci marca un punt d’inflexió en la visió tradicional de la jubilació a Espanya. Ja no es tracta només de retirar-se, sinó de poder fer-ho a mida, amb opcions obertes i amb la possibilitat de seguir contribuint i beneficiant-se del sistema.
El model de jubilació reversible està encara en fase de tramitació, però tot apunta que serà una realitat ben aviat. Per a molts, representa una segona oportunitat; per a d’altres, una manera de complementar la seva pensió i millorar la seva qualitat de vida.
