Andrea, economista: 'Si declares la Renda i no revises això, estàs perdent diners'

La Campanya de la Declaració de la Renda ja està en marxa: va començar el 2 d'abril i s'estendrà fins al 30 de juny. Durant aquests mesos, milers de persones revisen els seus esborranys o fan la Declaració de la Renda amb ajuda de plataformes o assessors. Però molts contribuents cometen l'error de no revisar certs detalls clau que podrien fer-los estalviar diners.

Cada any es repeteix el mateix: presses, desconeixement i confiança cega en el sistema. No tot el que apareix en l'esborrany és definitiu ni està optimitzat per a la teva situació personal. Segons una economista de xarxes socials, no revisar-ho bé pot sortir molt car.

Nou claus que Hisenda no et recorda

Andrea, una jove economista, ha compartit al seu X (Twitter), uns consells clau per estalviar en la Declaració de la Renda sense saltar-se la llei. “Si declares la renda i no revises aquests 9 punts, estàs perdent pasta”, adverteix. Segons explica, l'evasió fiscal és delicte, però l'elusió fiscal, quan és legal, pot beneficiar-te molt.

El primer punt que menciona és actualitzar les teves dades personals. Canvis com mudances, matrimonis o naixements s'han de notificar correctament. Un exemple clar: un home va passar de pagar 600 € a rebre 200 € canviant el seu estat civil i fer la declaració conjunta.

El segon consell que dona l'economista és sobre plans de pensions. Si has aportat fins a 1.500 €, aquesta quantitat pot deduir-se i ajudar-te a estalviar més de 500 €, segons el teu tram. És una de les formes més efectives de rebaixar el que pagues legalment.

També destaca la deducció per lloguer, que segueix vigent en algunes comunitats. A Madrid, per exemple, una jove amb ingressos mitjans pot deduir-se fins a 1.000 € a l'any. Per a això, és imprescindible revisar els requisits i marcar bé les caselles en la Declaració de la Renda.

Revisa bé, perquè cada deducció compta

Si vas comprar la teva casa abans de 2013, pots accedir a la deducció per habitatge habitual. En aquests casos, es pot deduir el 15% de la hipoteca fins a un màxim de 9.040 €; un estalvi de més de 1.000 €.

Andrea també recorda les deduccions autonòmiques, que varien segons la comunitat i poden aplicar-se per naixements, discapacitat, estudis, lloguer o eficiència energètica. Per exemple, a Castella i Lleó pots deduir-te fins a 1.010 € per naixement o adopció si ho declares bé.

Hisenda també permet compensar els guanys o pèrdues patrimonials en la Declaració de la Renda. Si vas guanyar diners venent criptomonedes, accions o immobles, però també vas tenir pèrdues, pots compensar-les i tributar només per la diferència. I si no pots compensar aquest any, tens quatre exercicis més per fer-ho.

Els trams de l'IRPF també mereixen atenció. Si vas pujar lleugerament de sou, podries haver saltat a un tram superior i pagar més. Fer aportacions a plans o donatius pot ajudar-te a baixar aquest tram i pagar menys.

Si vas vendre la teva casa i vas reinvertir els diners en un altre habitatge habitual, podries acollir-te a l'exempció per reinversió. Això evita tributar pel guany, sempre que es reinverteixi tot l'import en un màxim de dos anys.

I l'últim punt: ingressos extra, sigui per classes particulars, Wallapop o Airbnb, Hisenda ho controla. Si és recurrent, millor declarar-ho com a activitat econòmica, tot és legal, però ningú t'ho diu si no ho revises. Al final, es tracta de pagar el just, sense regalar-li diners a l'Estat per desconeixement.