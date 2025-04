Avís important de CaixaBank a milers d'espanyols: et buiden el compte en segons

Si ets client de CaixaBank, molta atenció. Les estafes digitals estan a l'ordre del dia, i el banc ha llançat un missatge clar i directe a tots els seus clients. Compte amb les estafes emocionals.

Aquestes tàctiques manipuladores estan creixent en sofisticació i, el pitjor de tot, molts usuaris no se n'adonen fins que és massa tard. El banc adverteix que el que comença amb un missatge que apel·la als teus sentiments podria acabar amb un compte buit en segons.

CaixaBank llança una alerta per les estafes emocionals

Imagina que reps un missatge urgent d'un amic, un conegut o fins i tot d'algú que sembla molt proper a tu. T'expliquen que estan passant per un moment difícil, una crisi que requereix la teva ajuda immediata. El to és emotiu, les paraules estan plenes de desesperació i et fan sentir que, si no actues de pressa, alguna cosa greu podria succeir.

Aquest és el ganxo principal de les estafes emocionals, i CaixaBank adverteix que és una de les més efectives. Els delinqüents fan servir tàctiques que apel·len directament a la teva empatia i els teus sentiments. D'aquesta manera, et fan sentir que l'única forma d'ajudar és enviant diners o proporcionant dades personals.

Un cop l'estafador ha captat la teva atenció, comença a construir el que es coneix com un vincle de confiança. Ja no és només un missatge aïllat, sinó que sovint es genera una relació contínua.

Els delinqüents empren un llenguatge proper, a vegades fins i tot amistós, i fan servir excuses que et distreuen de la idea que alguna cosa no està bé. La conversa s'allarga, la teva preocupació creix, i en aquest punt, és quan molts cauen a la trampa.

La víctima se sent còmoda, fins i tot preocupada per no fer prou. I és aquí quan el delinqüent aprofita per sol·licitar diners o informació personal.

Pot ser qualsevol cosa: des d'una ajuda urgent per a una operació fins a un préstec per a un suposat familiar amb problemes. L'estafador té tots els ingredients perquè no pensis dues vegades abans de fer la transferència o compartir les teves dades bancàries.

Què està fent CaixaBank per protegir-te?

CaixaBank està compromès amb la seguretat dels seus clients i s'ha convertit en un aliat clau en la lluita contra aquest tipus de fraus. El banc està utilitzant totes les eines disponibles per educar els seus usuaris i fer-los saber que, en el món digital, les aparences poden enganyar.

El consell principal és mantenir la calma. Si algú et demana diners de manera urgent, especialment a través de canals no oficials, verifica sempre la font abans d'actuar. CaixaBank suggereix contactar amb la persona que t'ha sol·licitat l'ajuda, usant un número de telèfon o una adreça que tu mateix hagis verificat.

A més, el banc ha reforçat els seus sistemes de seguretat amb alertes personalitzades i mecanismes de doble verificació per garantir que qualsevol transacció sigui legítima. CaixaBank vol que els seus clients se sentin tranquils i segurs a l'hora de fer operacions en línia, sabent que compten amb una protecció activa.