Avís urgent de Banco Sabadell a Setmana Santa: no facis això ni boig, molt de compte

La Setmana Santa és un període festiu en el qual molts aprofiten per realitzar viatges, augmentar les seves despeses i efectuar compres amb targeta. No obstant això, aquestes activitats també poden incrementar el risc de ser víctimes d'estafes. Banco Sabadell ha emès una alerta als seus clients perquè extremin les precaucions i evitin caure en fraus durant aquestes dates.

Pren nota de l'alerta de Banco Sabadell per aquesta Setmana Santa: molt de compte

Banco Sabadell ha detectat un augment en les estafes que busquen aprofitar-se dels descuits dels usuaris en èpoques de massificacions i vacances. Els ciberdelinqüents utilitzen tècniques com el 'smishing' (enviament de SMS fraudulents) i el 'vishing' (trucades telefòniques fraudulentes) per enganyar les persones i obtenir les seves dades bancàries.

Els estafadors es fan passar per entitats bancàries o familiars en problemes per sol·licitar informació confidencial o transferències de diners. Per exemple, poden enviar un SMS indicant que el teu compte ha estat bloquejat i que necessites accedir a un enllaç per reactivar-la.

En fer-ho, et redirigeixen a una pàgina web falsa on et sol·liciten les teves credencials bancàries. Una altra tàctica és la trucada telefònica en la qual intenten que responguis "sí" per gravar la teva veu i autoritzar transaccions fraudulentes.

Quins perills existeixen en èpoques de vacances? Banco Sabadell parla molt clar

Durant les vacances, és comú estar més relaxats i menys atents a possibles amenaces. Els ciberdelinqüents aprofiten aquest estat per llançar campanyes massives d'estafes, sabent que les persones estan més propenses a cometre descuits. A més, les massificacions en llocs turístics faciliten el robatori d'informació personal i bancària.

Si caus en una d'aquestes estafes, els delinqüents poden accedir al teu compte bancari, realitzar transferències no autoritzades, efectuar compres amb la teva targeta o fins i tot sol·licitar préstecs al teu nom. Això pot generar pèrdues econòmiques significatives i complicacions legals per revertir les operacions fraudulentes.

Què hem de fer per no ser estafats aquesta Setmana Santa?

Banco Sabadell recomana no obrir enllaços sospitosos. Si reps un SMS o correu electrònic sol·licitant que accedeixis a un enllaç per actualitzar informació o desbloquejar el teu compte, ignora'l i elimina'l.

Si un suposat familiar et sol·licita diners de forma urgent per WhatsApp o un altre mitjà, intenta contactar-lo per una altra via per confirmar la seva identitat. Si reps una trucada d'algú que diu ser del teu banc i et sol·licita dades confidencials, penja i contacta directament amb l'entitat a través dels seus canals oficials.

Evita connectar-te a xarxes Wi-Fi públiques per realitzar operacions bancàries o compres en línia, ja que poden ser insegures. Assegura't que el teu dispositiu tingui les últimes actualitzacions de seguretat, mai revelis les teves claus d'accés a tercers i utilitza contrasenyes robustes.