Alerta urgent de BBVA: si t'ha arribat al mòbil, ni se t'acudeixi fer això

BBVA ha emès una alerta important sobre una estafa que afecta els seus clients. Els ciberdelinqüents estan utilitzant tècniques de suplantació d'identitat per robar dades personals i bancàries. És essencial estar informat i seguir les recomanacions del banc per protegir-se.

El perillós frau que alerta BBVA a tots els seus clients: compte amb el spoofing

BBVA ha detectat una sèrie de missatges fraudulents enviats a través de SMS i trucades telefòniques. Aquests missatges, coneguts com a "smishing", es fan passar per comunicacions oficials del banc. El seu objectiu és enganyar els clients perquè proporcionin informació sensible, com contrasenyes i codis de seguretat.

El "spoofing" és una tècnica en la qual els estafadors falsifiquen la identitat d'una entitat confiable, com BBVA, per enganyar les víctimes. Poden enviar missatges que semblen legítims, però en realitat busquen obtenir dades personals o financeres. Aquesta pràctica és perillosa perquè pot portar al robatori de diners i a la suplantació d'identitat.

Com hem d'actuar davant d'un SMS o trucada sospitosa?

Si reps un missatge o trucada que sol·licita informació personal o bancària, inclou enllaços o arxius adjunts i genera urgència o amenaça, compte. És probable que sigui un intent d'estafa, per la qual cosa mai proporcionis dades personals ni accedeixis a enllaços sospitosos. En cas de dubte, contacta directament amb BBVA a través dels seus canals oficials.

Desconfia de missatges amb enllaços, BBVA mai envia SMS amb enllaços i si en reps un, és fals. Mai facilitis codis d'un sol ús (OTP) per correu, trucada o SMS. Aquests codis només es sol·liciten a les aplicacions oficials del banc.

BBVA et recomana això per evitar ser víctima de fraus

Verifica l'autenticitat de les comunicacions. Si reps un missatge o trucada sospitosa, contacta directament amb BBVA a través dels seus canals oficials per confirmar-ne la veracitat. A més, instal·la un antivirus, mantén actualitzat el sistema operatiu dels teus dispositius i realitza anàlisis periòdics per detectar possibles amenaces.

Alhora, no proporcionis dades personals o bancàries a través d'enllaços o missatges sospitosos. Revisa detingudament l'enllaç que conté l'SMS i observa si inclou paraules o caràcters estranys.

Recorda que has d'estar alerta si reps missatges o trucades inesperades que sol·liciten informació personal o financera. També és recomanable que sospitis en aquests casos: