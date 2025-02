Mitja Espanya somriu després d'això d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: per fi

L'Agència Tributària ha anunciat una mesura que ha estat rebuda amb entusiasme per molts contribuents. No és altra que l'eliminació del límit d'edat per rebre assistència en la confecció i presentació de la Declaració de la Renda.

Aquesta novetat permetrà que més persones, sense importar la seva edat, puguin accedir a ajuda personalitzada per realitzar aquest tràmit anual. Fins ara, l'assistència personalitzada estava dirigida a majors de 65 anys. Especialment en petites localitats on la presència d'oficines de l'Agència Tributària és limitada.

Novetat important d'Hisenda: mitja Espanya ho té molt a prop

Amb l'eliminació del límit d'edat, qualsevol contribuent, sense importar la seva edat, podrà beneficiar-se d'aquest servei. La mesura s'implementarà en més de 550 municipis de menys de 3.000 habitants.

Parlem d'aquells que no compten amb una oficina de l'Agència Tributària, comunitat autònoma o ajuntament que presti servei d'assistència en campanya. Això inclou localitats de totes les províncies espanyoles, garantint que els residents en àrees rurals també tinguin accés a l'assistència necessària.

Així satisfà a molts espanyols que els ofereixin assistència en la Declaració de la Renda 2025

Aquesta iniciativa respon a una demanda històrica dels contribuents que, especialment en àrees rurals, es veien obligats a desplaçar-se llargues distàncies. I tot, per rebre ajuda en la confecció de la seva Declaració de la Renda. La possibilitat d'accedir a assistència personalitzada en el seu municipi, sense importar la seva edat, representa una millora significativa en l'accessibilitat per als contribuents.

Com accedir a aquest servei?

Els interessats hauran de sol·licitar una cita prèvia a través dels canals habituals de l'Agència Tributària. Un cop confirmada la cita, seran atesos per personal especialitzat mitjançant videoassistència en les instal·lacions habilitades per l'ajuntament local. Aquest sistema garanteix una atenció personalitzada sense la necessitat de desplaçaments.

Aquesta mesura ha estat aplaudida per molts, ja que facilita un tràmit que, en ocasions, pot resultar complex i tediós. L'eliminació del límit d'edat i l'ampliació del servei a més localitats demostren un compromís per part de l'Agència Tributària en millorar l'experiència dels contribuents. Així, podrà garantir una major equitat en l'accés als serveis públics.