BBVA dona una alenada d'aire fresc a milers d'espanyols: mai més patiràs això

Si actives aquesta funció de BBVA t'oblidaràs de molts problemes: no t'ho pensis més i fes-ho com més aviat millor
BBVA ha tornat a demostrar que està compromès amb el benestar dels seus clients. Ho ha fet amb una millora molt esperada que ja s'ha convertit en un veritable respir per a milers d'usuaris.
Es tracta d'una funció automàtica anomenada Saldo Mínim, inclosa dins del servei Programa el teu Compte. Una eina pensada per donar alleujament, sobretot en aquells moments en què sorgeixen imprevistos que poden deixar el compte al límit del descobert.
BBVA soluciona la papereta a molts clients: adeu preocupacions
Amb aquesta funció, els clients de BBVA ja no s'han de preocupar per quedar-se sense diners al seu compte principal. Gràcies al sistema de Saldo Mínim, el banc s'encarrega que sempre tinguis una quantitat mínima disponible. Tan aviat com detecta que el saldo baixa del límit que tu mateix has marcat, transfereix diners de manera automàtica des d'una altra de les teves comptes BBVA, sense que hagis de fer res.
adeu als problemes derivats de no tenir prou diners per afrontar un rebut o una compra inesperada. Aquesta funció evita descoberts, comissions innecessàries i estrès. El seu objectiu és clar: que el teu compte sempre estigui a punt per al que vingui.
La funció Saldo Mínim s'activa de manera senzilla
Activar aquesta funció és tan fàcil que podràs fer-ho en qüestió de segons des de l'app o el web de BBVA. Només has d'entrar a la secció Programa el teu Compte, triar l'opció de Saldo Mínim i decidir quants diners vols tenir sempre disponibles com a mínim. A partir d'aquí, tot queda en mans del sistema automàtic.
Aquest tipus de millores són una mostra més del compromís ferm que BBVA té amb els seus clients. No es tracta només d'oferir serveis bancaris, sinó de facilitar la vida diària, reduir preocupacions i aportar solucions reals.
BBVA segueix apostant per la tecnologia útil
Perquè molts viuen amb diverses despeses mensuals fixes, imprevistos, cobraments en dies diferents i situacions variables. BBVA ho sap, i per això ha posat en marxa aquesta solució pràctica i útil que actua just quan més es necessita.
Amb Saldo Mínim, BBVA ajuda que els seus clients s'organitzin millor, se sentin més segurs i no hagin d'estar vigilant constantment el saldo. Una mesura que ja està calmant molts, i que deixa clar que el banc segueix apostant per la tecnologia útil, propera i adaptada a les necessitats reals de les persones.
