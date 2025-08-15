L'últim del Banco Santander fa relaxar milers d'espanyols: només a un clic
Banc Santander fa un anunci important a milers de clients: ja saben que ho tenen més a l’abast que mai
Banco Santander ha enviat un missatge que ha estat molt ben rebut pels seus clients: la possibilitat de fer una operació important a un clic, ja sigui des de la seva web o des de l'app Santander. Aquesta millora ha estat especialment útil per a aquells que solen deixar per a demà el que poden fer avui, com els procrastinadors.
El banc ha destacat a les seves xarxes socials que ara tornar un rebut és més fàcil que mai. Gràcies a la seva app intuïtiva i a les millores a la seva plataforma digital, els usuaris poden fer aquesta operació en segons sense complicar-se gens.
Banco Santander fa que tornar un rebut no sigui un tràmit feixuc
Només cal accedir al seu compte, seleccionar el rebut que volen tornar i confirmar l'operació amb la seva signatura electrònica. Tot això sense necessitat de desplaçar-se a una oficina o fer tràmits complicats.
Per fer aquesta operació, els clients han d'accedir al seu compte a la web de Banco Santander o a l'app Santander. Un cop dins, han de seleccionar l'opció "Rebuts" al menú de "Comptes i targetes".
Altres opcions útils que Banco Santander posa a la teva disposició
Allà podran veure tots els rebuts domiciliats i triar el que volen tornar. Després de seleccionar el rebut, han de marcar l'opció "Tornar rebut" i confirmar l'operació amb la seva signatura electrònica. Aquest procés no els portarà més d'un minut.
A més de tornar rebuts, Banco Santander ofereix altres opcions útils. Els clients poden consultar els rebuts domiciliats, sol·licitar duplicats, descarregar-los en format PDF, imprimir-los, anul·lar la domiciliació o canviar-la a un altre compte. Tot això des de la comoditat del seu dispositiu mòbil o des del seu ordinador.
Una millora molt valorada per milions de clients del Santander
Els clients han aplaudit aquesta iniciativa del banc. Molts destaquen la rapidesa i comoditat del procés, que els permet gestionar les seves finances de manera més eficient.
A més, la possibilitat de fer aquestes operacions des de qualsevol lloc i en qualsevol moment ha estat molt valorada, especialment per aquells que tenen agendes atapeïdes o que prefereixen evitar desplaçaments innecessaris.
Amb tot, Banco Santander ha facilitat la vida de milers d'espanyols en permetre'ls tornar rebuts amb només un clic. Aquesta millora als seus serveis digitals demostra el compromís del banc amb la comoditat i satisfacció dels seus clients. Si encara no has provat aquesta funcionalitat, és el moment perfecte per fer-ho i experimentar la facilitat i rapidesa que ofereix.
