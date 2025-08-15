Alerta de BBVA a millones de clientes: jamás hagas esto, podrías perderlo todo

BBVA ha emitido una advertencia urgente a sus clientes en toda España. El banco ha detectado un aumento preocupante de fraudes digitales que podrían vaciar tus cuentas si no tomas precauciones.

Estos fraudes, conocidos como "quishing", son una variante del smishing y el phishing, y se están extendiendo rápidamente. Esta es una técnica ilegal en la que los ciberdelincuentes envían mensajes de texto (SMS) que parecen provenir de BBVA.

Atento al quishing: el aviso de BBVA por el que debes estar alerta

Estos mensajes suelen alertar sobre actividades sospechosas en tu cuenta o informarte de cargos no reconocidos. El objetivo es que, al hacer clic en un enlace incluido en el mensaje, seas redirigido a una página web falsa que imita la oficial del banco.

Allí, se te solicita ingresar tus credenciales bancarias. Con todo, este gesto permite a los estafadores acceder a tu cuenta y realizar transacciones fraudulentas. Algo que puede arruinarte la vida por lo que debes saber cómo actúan estos estafadores para evitar caer en la trampa.

El modus operandi de los estafadores: mucho ojo con esto

Los delincuentes suelen enviar SMS que incluyen un enlace que parece legítimo. Una vez que haces clic, te llevan a una página web que imita la oficial de BBVA. Allí, se te solicita ingresar tu nombre de usuario, contraseña y otros datos personales.

Posteriormente, los estafadores pueden ponerse en contacto contigo por teléfono, haciéndose pasar por un gestor de BBVA, y pedirte que ingreses un código de seguridad que te envían por SMS. Este código es utilizado para completar transacciones fraudulentas en tu cuenta.

Gestos prohibidos: nunca debes hacer esto, según BBVA

BBVA ha sido claro, nunca debes responder a mensajes sospechosos ni hacer clic en enlaces que recibas por SMS. Los mensajes de texto enviados por BBVA nunca contienen enlaces.

Si recibes un mensaje que incluye un link, aunque parezca provenir de BBVA, es falso. Además, BBVA nunca te pedirá tus claves bancarias ni códigos de seguridad por correo electrónico, llamada telefónica o SMS.

Si has recibido un mensaje sospechoso o crees que has proporcionado información personal, es crucial que contactes con BBVA de inmediato. Puedes hacerlo llamando al número oficial 900 102 801. Además, es recomendable que cambies tus contraseñas de acceso a la banca online y revises tus movimientos bancarios para detectar cualquier actividad sospechosa.