Gerro d'aigua freda d'Hisenda a milions de treballadors espanyols: gir imminent

Una de freda i una de calenta per a milions de treballadors espanyols. La recent pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), anunciada amb bombo i platerets pel Gobierno arriba amb lletra petita. Si bé es va anunciar un augment del 4,4% (1.184 euros bruts en 14 pagues), aquest increment ve acompanyat d'un canvi fiscal inesperat.

Per primera vegada, segons ha informat TV3, els treballadors que percebin l'SMI hauran de tributar l'IRPF. Fins ara, els assalariats amb el mínim establert estaven exempts d'aquest impost. No obstant això, el Ministeri d'Hisenda ha decidit que, amb la nova pujada, aquests ingressos passin a formar part de la base imposable de l'IRPF.

Aquesta mesura afectarà prop de tres milions de treballadors, segons estimacions del Gobierno. En definitiva, una desagradable sorpresa per a molts empleats i un important gir en la política fiscal aplicada fins ara.

Impacte més que evident sobre els sous de molts

L'impacte d'aquesta nova tributació sobre les butxaques dels treballadors és evident. Si bé l'increment anunciat és de 50 euros mensuals, la retenció per IRPF reduirà aquesta pujada. Els treballadors pagaran, aproximadament, 15 euros al mes, deixant una millora efectiva de només 35 euros.

Samuel Cruz, assessor fiscal, ha assenyalat en el mitjà citat que aquest canvi neutralitzarà en l'efecte de la pujada de l'SMI. Sobretot si tenim en compte l'impacte de la inflació i l'encariment del cost de vida. "Seria més lògic que les rendes més baixes continuessin exemptes de l'IRPF", ha afirmat.

Per la seva banda, el Ministeri d'Hisenda, dirigit per María Jesús Montero, ha justificat la decisió. Segons indiquen, si no s'actualitzen els trams de l'IRPF es pot perdre una recaptació de fins a 2.000 milions d'euros. Aquesta xifra ha estat clau en el debat dins de l'Executiu, ja que, encara que la vicepresidenta Yolanda Díaz defensava mantenir l'exempció de l'IRPF.

Amb els sindicats en contra

La decisió d'Hisenda també ha generat indignació en els sindicats. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha lamentat que "no té sentit que els qui percebien l'SMI l'any passat sense pagar IRPF, ara sí que ho facin". Des dels sindicats reclamen al Gobierno que trobi una solució per evitar que els treballadors amb rendes més baixes assumeixin un esforç fiscal desproporcionat.