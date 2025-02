Avís important de Banco Sabadell: si et demanen això per Bizum, no et refiïs

En l'era digital, les transaccions financeres s'han tornat més ràpides i convenients gràcies a eines com Bizum. No obstant això, aquesta facilitat també ha atret ciberdelinqüents que busquen aprofitar-se dels usuaris desprevinguts. Banco Sabadell ha emès una alerta per advertir sobre una estafa comuna relacionada amb Bizum.

Banco Sabadell llança una alerta urgent sobre Bizum: ull amb aquest frau

Banco Sabadell ha identificat una estafa en què els delinqüents es fan passar per compradors interessats en productes que vens en línia. Un cop mostres interès, t'envien una sol·licitud de pagament a través de Bizum.

Si no llegeixes acuradament, podries acceptar la sol·licitud. Amb tot, en lloc de rebre diners, estaries enviant diners a l'estafador i podria suposar un greu problema per al teu compte bancari.

Sospita si et proposen una compra per Bizum i t'envien això

Si algú et proposa comprar alguna cosa i t'envia una sol·licitud de pagament per Bizum, és essencial que tinguis precaució. Els estafadors solen utilitzar aquesta tàctica per enganyar les víctimes.

Abans d'acceptar qualsevol sol·licitud, verifica la identitat del comprador i assegura't que la sol·licitud és legítima. La trampa consisteix que estàs autoritzant l'enviament de diners a l'estafador amb el que això comporta. Pel teu bé, observa atentament el que et recomana fer Banco Sabadell perquè no et portis un gran ensurt.

El que has d'evitar com sigui perquè no et robin els diners

Per evitar caure en aquesta trampa, llegeix acuradament les sol·licituds. Abans d'acceptar qualsevol pagament o sol·licitud, revisa detalladament el concepte i el remitent.

No comparteixis informació personal: Mai proporcionis dades personals o bancàries a persones desconegudes.

Utilitza canals oficials: Realitza transaccions a través de plataformes segures i evita fer-ho per mitjans no oficials.

Verifica la identitat del comprador: Si és possible, contacta el comprador per altres mitjans per confirmar la transacció.

Desconfia de sol·licituds inesperades: Si no esperaves rebre diners o una sol·licitud de pagament, és millor rebutjar-la.

Recorda que Banco Sabadell mai et demanarà que iniciïs o signis una transacció econòmica a través de missatges de text, correus electrònics o trucades. Mantén-te alerta i segueix aquestes recomanacions per protegir-te de possibles fraus relacionats amb Bizum.