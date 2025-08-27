Ens colem a la mansió de Fernando Alonso i descobrim que hi guarda una cosa increïble
La mansió de Fernando Alonso amaga una autèntica joia personal que reflecteix com combina el luxe i les seves passions
La casa de Fernando Alonso sempre ha despertat curiositat, i és natural. El pilot asturià no només ha brillat als circuits de Fórmula 1, sinó que també ha sabut envoltar-se d'autèntics luxes en la seva vida privada, amb comoditats molt exclusives. Ens hem colat a la seva espectacular mansió i el que hem trobat dins ha sorprès fins i tot els seguidors més fidels del campió.
El secret millor guardat de la residència de Fernando Alonso finalment ha sortit a la llum i confirma que el pilot no ha deixat de banda les seves arrels. A la seva finca privada, l'asturià ha fet construir una pista de karts on s'entrena i es diverteix en el seu temps lliure. Aquest racó, que forma part d'una llar valorada en uns 10 milions d'euros, demostra que la seva passió pel motor va molt més enllà de la Fórmula 1.
La propietat, situada a Oviedo, és el lloc perfecte on Alonso torna quan necessita desconnectar de la pressió dels circuits. El pilot va adquirir aquesta mansió en els anys en què estava casat amb Raquel del Rosario, pagant en aquell moment cinc milions d'euros. Amb el temps, les reformes i millores han duplicat el seu valor, ja que inclou instal·lacions úniques pensades exclusivament per a ell.
Passions, luxe i privacitat: així és l'exclusiva mansió de Fernando Alonso
D'entre aquestes modificacions, destaca una pista de golf, un altre dels hobbies més coneguts d'Alonso. L'espanyol sempre ha mostrat interès per aquest esport i ara disposa d'un camp propi al seu jardí. L'espai ha estat dissenyat perquè pugui practicar sense sortir de casa i mantenir-se en forma tant físicament com mentalment.
Tanmateix, la veritable joia de la mansió no és només la seva pista de karts o el seu camp de golf. Alonso també ha reservat un espai per als cotxes clàssics. En una zona especial de la finca, el pilot ha creat un museu personal on guarda autèntiques peces de col·lecció, vehicles antics i models que han marcat la història de l'automobilisme.
A totes aquestes instal·lacions s'hi sumen luxes propis d'una residència del seu nivell. La mansió compta amb piscina, spa, sala de cinema privada i dormitoris que destaquen per la seva comoditat i estil, propis d'un habitatge de luxe. A més, la finca està envoltada d'arbres, cosa que li atorga privacitat i un entorn natural privilegiat.
Fernando Alonso troba pau a les seves residències, lluny de la pista
Tot i que aquesta mansió a Oviedo sigui un veritable paradís, no és on Alonso passa la major part del seu temps lliure. Entre les seves propietats, la preferida del pilot és a Mònaco, un lloc que va escollir pel seu amor al mar i la qualitat de vida que ofereix el principat. A més, posseeix una residència a Lugano, Suïssa, davant d'un llac, on també gaudeix de la tranquil·litat i la natura.
La vida de Fernando Alonso és molt més que velocitat i circuits. La seva mansió reflecteix la seva personalitat polifacètica, on el luxe, l'esport i el descans s'uneixen en perfecta harmonia. La pista de karts privada, el museu i les altres comoditats confirmen que el pilot sempre cerca estar connectat amb les seves passions, fins i tot fora de les pistes de Fórmula 1.
