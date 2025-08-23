L'última hora sobre els diners de Cristiano Ronaldo impactarà a Georgina Rodríguez
Ningú esperava l’última notícia que ha sortit a la llum sobre la relació de Georgina i Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez sempre han estat en el punt de mira públic. Des que es van conèixer fa gairebé una dècada, la seva història s'ha convertit en una de les més seguides i comentades a tot el món. Amb milions de seguidors atents a cada pas que fan, la parella ha sabut mantenir un perfil de glamour, estabilitat i èxit.
Ara, amb la confirmació del seu compromís, l'interès per la seva vida privada ha tornat a disparar-se. I ho ha fet acompanyat d'un rumor que ha generat sorpresa i debat a parts iguals: l'existència d'un acord prematrimonial.
Tot i que ni Cristiano ni Georgina s'han pronunciat directament sobre aquest tema, diferents mitjans portuguesos asseguren que aquest contracte sí que existeix. I que fins i tot s'hauria signat el 2017, poc després del naixement de la seva primera filla en comú, Alana Martina.
Surt a la llum una informació d'última hora sobre la relació de Georgina i Cristiano Ronaldo
Segons la revista TV Guía, el document estipularia que, en cas de separació, l'esportista hauria de lliurar a Georgina una pensió vitalícia superior als 114.000 dòlars mensuals. A més de la luxosa mansió que tenen a La Finca, Madrid, valorada en més de 5 milions d'euros.
Les especulacions no són noves. Fa anys que la premsa havia assenyalat la possibilitat que la parella prengués precaucions legals per protegir el futur de Georgina i els seus fills. Tanmateix, les recents revelacions del programa TardeAR han reactivat el debat.
L'espai televisiu va contactar amb un advocat especialista en dret matrimonial, que va explicar que, si fos certa la clàusula, podria resultar poc realista. Ja que si arribés el moment en què Cristiano Ronaldo tingués problemes econòmics, seria Georgina qui estaria obligada a pagar-li a ell una quantitat equivalent, una cosa que ningú esperava sentir.
Si Cristiano Ronaldo arribés a arruïnar-se seria Georgina qui li hauria de passar una pensió a ell
La notícia ha sorprès molts, ja que en un escenari hipotètic en què Cristiano Ronaldo es quedés sense fortuna, Georgina hauria de fer-se càrrec del seu manteniment. Aquesta possibilitat, tot i que remota, ha generat tota mena de reaccions a les xarxes socials i ha posat sobre la taula el tema dels acords prematrimonials en parelles amb grans diferències patrimonials.
Per afegir més intriga, des de TardeAR també van confirmar que Cristiano Ronaldo entrega actualment a Georgina uns 300.000 euros mensuals per cobrir despeses familiars. Una xifra que va deixar els col·laboradors del programa sense paraules i que confirma, una vegada més, el nivell de vida exclusiu que envolta Georgina i Cristiano.
Entre rumors, xifres milionàries i especulacions legals, el cert és que Cristiano i Georgina continuen acaparant titulars. Tots dos han demostrat que la seva relació no només és un conte de fades modern, sinó també un fenomen mediàtic sense precedents.
