Georgina eclipsa l'anell de Cristiano Ronaldo amb un tatuatge cridaner al seu dit

Un tatuatge de Georgina al seu dit ha eclipsat l'anell que li ha regalat Cristiano Ronaldo pel seu compromís
Ja han passat nou anys des que el món va conèixer la relació entre Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo. Des de llavors, han format una família nombrosa i s'han consolidat com una de les parelles més mediàtiques i influents del panorama internacional. Ara, la model i el futbolista sorprenen els seus milions de seguidors amb una notícia que molts esperaven: han anunciat el seu casament.
L'anunci arriba a través de les seves xarxes socials, com no podia ser d'una altra manera. Ha estat Georgina qui ha decidit compartir la feliç notícia al seu compte d'Instagram, on reuneix més de 67 milions de seguidors.
A la imatge publicada, s'aprecia la seva mà col·locada delicadament sobre la del seu futur marit, lluent una manicura afilada i perfectament cuidada. Però el que més enlluerna a la fotografia és una gegantina pedra preciosa que adorna el seu dit anular. Segons experts en joieria, el diamant podria estar valorat al voltant dels cinc milions d'euros.
Georgina i Cristiano Ronaldo ja estan preparant el seu casament
Juntament amb la instantània, Georgina escriu: "Sí vull. En aquesta i en totes les meves vides". Un missatge breu però carregat de romanticisme que ha encès l'emoció entre els seus fans.
La parella no ha revelat ni la data ni el lloc de la celebració, encara que, tractant-se d'ells, tot apunta que serà un esdeveniment sense escatimar en cap detall.
Tanmateix, i per sorpresa de molts, l'espectacular aliança no ha estat l'única protagonista de la publicació. Un detall més discret, però igual de simbòlic, ha captat l'atenció dels usuaris: un tatuatge al mateix dit on porta l'anell.
Els usuaris de les xarxes socials critiquen Georgina pel que té al dit
En lletres negres i estilitzades, es llegeix la paraula “FÉ”. L'accent gràfic ha generat un intens debat a les xarxes, ja que en castellà la paraula “fe” no porta accent.
Alguns s'han afanyat a criticar l'aparent falta ortogràfica, però d'altres han sortit en defensa de Georgina, explicant el motiu. En portuguès, idioma natal de Cristiano Ronaldo, la paraula fé sí que porta accent. Aquest detall converteix el tatuatge en un homenatge íntim i profund a la seva història d'amor i als orígens del futbolista.
Així, el que semblava una publicació centrada en un anell ha acabat convertint-se en un exemple de com, fins i tot en els gestos més petits, s'hi amaguen símbols d'una relació. Georgina no només presumeix de diamant, sinó també d'un compromís escrit, literalment, a la seva pell.
