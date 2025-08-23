La última hora sobre el dinero de Cristiano Ronaldo impactará a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siempre han estado en el ojo público. Desde que se conocieron hace casi una década, su historia se ha convertido en una de las más seguidas y comentadas en todo el mundo. Con millones de seguidores atentos a cada paso que dan, la pareja ha sabido mantener un perfil de glamour, estabilidad y éxito.

Ahora, con la confirmación de su compromiso, el interés por su vida privada ha vuelto a dispararse. Y lo ha hecho acompañado de un rumor que ha generado sorpresa y debate a partes iguales: la existencia de un acuerdo prenupcial.

Aunque ni Cristiano ni Georgina se han pronunciado directamente sobre este tema, distintos medios portugueses aseguran que dicho contrato sí existe. Y que incluso se habría firmado en 2017, poco después del nacimiento de su primera hija en común, Alana Martina.

Sale a la luz una información de última hora sobre la relación de Georgina y Cristiano Ronaldo

Según la revista TV Guía, el documento estipularía que, en caso de separación, el futbolista tendría que entregarle a Georgina una pensión vitalicia superior a los 114 mil dólares mensuales. Además de la lujosa mansión que poseen en La Finca, Madrid, valorada en más de 5 millones de euros.

Las especulaciones no son nuevas. Desde hace años, la prensa había señalado la posibilidad de que la pareja tomara precauciones legales para proteger el futuro de Georgina y sus hijos. Sin embargo, las recientes revelaciones del programa TardeAR han reavivado el debate.

El espacio televisivo contactó con un abogado especialista en derecho matrimonial, quien explicó que, de ser cierta la cláusula, podría resultar poco realista. Ya que si llegara el momento en que Cristiano Ronaldo enfrentara problemas económicos, sería Georgina quien estaría obligada a pagarle a él una cantidad equivalente, algo que nadie esperaba escuchar.

Si Cristiano Ronaldo se llegase a arruinar sería Georgina quien tendría que pasarle una pensión a él

La noticia ha sorprendido a muchos, pues en un escenario hipotético en el que Cristiano Ronaldo se viera sin fortuna, Georgina tendría que hacerse cargo de su manutención. Esta posibilidad, aunque remota, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y ha puesto sobre la mesa el tema de los acuerdos prenupciales en parejas con grandes diferencias patrimoniales.

Para añadir más intriga, desde TardeAR también confirmaron que Cristiano Ronaldo entrega actualmente a Georgina unos 300 mil euros mensuales para cubrir gastos familiares. Una cifra que dejó a los colaboradores del programa sin palabras y que confirma, una vez más, el nivel de vida exclusivo que rodea a Georgina y Cristiano.

Entre rumores, cifras millonarias y especulaciones legales, lo cierto es que Cristiano y Georgina siguen acaparando titulares. Ambos han demostrado que su relación no solo es un cuento de hadas moderno, sino también un fenómeno mediático sin precedentes.