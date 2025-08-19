Logo e-noticies.cat
Home de mitjana edat amb ulleres somrient en primer pla amb un edifici històric i vegetació al fons sota un cel blau
El periodista Josep Cuní va créixer en aquest racó proper a Barcelona | Camara Europa Press, Renato Rocca
Aquest és el petit i discret poble català on va créixer Josep Cuní: preciós

A poc més de mitja hora de Barcelona, hi ha el racó encantador on el presentador Josep Cuní va fer els seus primers passos

Redacció

Josep Cuní Llaudet va néixer el 1953 i és una veu molt reconeguda en el periodisme català. Gran part de la seva trajectòria va estar vinculada a TV3, on va dirigir i presentar programes de referència. La seva feina l'ha convertit en una figura influent en el panorama mediàtic.

Va començar a la ràdio, passant per Catalunya Ràdio, COMRàdio i Ona Catalana. El 2004 va fer el salt a TV3 amb Els Matins, que va dirigir durant set temporades i pel qual va rebre premis com l'Ondas. Després va fitxar per 8tv i va tornar a la ràdio amb Aquí, amb Josep Cuní a la SER.

Ricard Ustrell entrevistant Josep Cuní a Col·lapse de TV3

Josep Cuní ha estat convidat a diversos programes, com "El Col·lapse" | Camara 3Cat

Entre 2022 i 2024 va treballar a RTVE amb 24 Horas, i després a Las mañanas de RNE fins al 2025. També ha publicat llibres i col·laborat en diferents mitjans. Tot això l'ha consolidat com un periodista polifacètic sense oblidar les seves arrels al seu poble natal: Tiana.

Tiana, un poble amb encant al Maresme

Tiana és un municipi situat entre la serra de la Conreria i la costa del Maresme. Tot i que es troba molt a prop de Barcelona, conserva un caràcter tranquil i una identitat pròpia. El nucli antic manté carrers estrets, places acollidores i cases senyorials que recorden el seu passat agrícola i vinícola.

Església de pedra amb torre de rellotge i teulada de teules, acompanyada d’un requadre que mostra una vista aèria del poble on es troba

Així de preciosa és l’Església Parroquial de Sant Cebrià | Camara Getty Images de Manuel Milan, Wikimedia Commons

Un dels seus atractius més coneguts és el Monestir de Cartoixa de Montalegre, que es va començar a construir el 1433 i encara està actiu. També destaca l'església parroquial de Sant Cebrià, d'origen medieval i amb reformes posteriors que li confereixen una estètica singular. Als voltants, masies i camins permeten endinsar-se en la natura del Parc de la Serralada de Marina.

Vista aèria d’un monestir envoltat de vegetació i camins rurals

El monestir de Tiana és increïble | Camara Ajuntament de Tiana

Tiana és a més un poble amb una intensa vida cultural. La festa major se celebra a finals de setembre en honor a Sant Cebrià, amb activitats tradicionals, música i castells. També acull el Tast Tiana, un festival dedicat al vi que recupera la tradició vinícola del municipi i atrau visitants de tot el Maresme.

La proximitat a Barcelona afegeix un altre atractiu. Molts el consideren un refugi tranquil, on conviuen l'encant rural i la comoditat de la gran ciutat. Aquest equilibri explica per què Tiana ha estat llar de periodistes, escriptors i artistes al llarg dels anys.

Vincles personals amb el seu poble natal

Per a Josep Cuní, Tiana no és només un lloc d'origen, sinó un espai que ha marcat la seva identitat. Nascut i criat en aquest entorn, el periodista ha reconegut en diverses ocasions que el municipi forma part del seu bagatge personal. Tot i que la seva carrera l'hagi portat a Barcelona i als grans mitjans, les seves arrels a Tiana continuen sent un tret distintiu.

Muntatge d'una imatge panoràmica de Tiana i Josep Cuní somrient en vestit gris

Josep Cuní és considerat un dels veïns més importants de Tiana | Camara Cadena SER, e-noticies.cat, Wikipedia: Oriol París

L'Ajuntament de Tiana recull als seus portals institucionals el nom de Cuní com un dels seus veïns il·lustres. La presència del periodista s'associa a una generació que ha donat projecció al poble més enllà del Maresme. Per als habitants, és un motiu d'orgull que una figura de la comunicació hagi sortit del seu teixit social.

Imatge de Josep Cuní

Josep Cuní en l'acomiadament d'El Tricicle, 2022 | Camara Europapress

Josep Cuní mai ha amagat les seves arrels a Tiana, un poble que forma part de la seva biografia. Cada vegada que es recorda la seva trajectòria, també es menciona el seu lloc de naixement, cosa que manté viu el seu vincle. Així, el seu nom s'associa no només als mitjans de comunicació, sinó també a la identitat d'aquesta localitat del Maresme.

