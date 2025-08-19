Aquest és el petit i discret poble català on va créixer Josep Cuní: preciós
Josep Cuní Llaudet va néixer el 1953 i és una veu molt reconeguda en el periodisme català. Gran part de la seva trajectòria va estar vinculada a TV3, on va dirigir i presentar programes de referència. La seva feina l'ha convertit en una figura influent en el panorama mediàtic.
Va començar a la ràdio, passant per Catalunya Ràdio, COMRàdio i Ona Catalana. El 2004 va fer el salt a TV3 amb Els Matins, que va dirigir durant set temporades i pel qual va rebre premis com l'Ondas. Després va fitxar per 8tv i va tornar a la ràdio amb Aquí, amb Josep Cuní a la SER.
Entre 2022 i 2024 va treballar a RTVE amb 24 Horas, i després a Las mañanas de RNE fins al 2025. També ha publicat llibres i col·laborat en diferents mitjans. Tot això l'ha consolidat com un periodista polifacètic sense oblidar les seves arrels al seu poble natal: Tiana.
Tiana, un poble amb encant al Maresme
Tiana és un municipi situat entre la serra de la Conreria i la costa del Maresme. Tot i que es troba molt a prop de Barcelona, conserva un caràcter tranquil i una identitat pròpia. El nucli antic manté carrers estrets, places acollidores i cases senyorials que recorden el seu passat agrícola i vinícola.
Un dels seus atractius més coneguts és el Monestir de Cartoixa de Montalegre, que es va començar a construir el 1433 i encara està actiu. També destaca l'església parroquial de Sant Cebrià, d'origen medieval i amb reformes posteriors que li confereixen una estètica singular. Als voltants, masies i camins permeten endinsar-se en la natura del Parc de la Serralada de Marina.
Tiana és a més un poble amb una intensa vida cultural. La festa major se celebra a finals de setembre en honor a Sant Cebrià, amb activitats tradicionals, música i castells. També acull el Tast Tiana, un festival dedicat al vi que recupera la tradició vinícola del municipi i atrau visitants de tot el Maresme.
La proximitat a Barcelona afegeix un altre atractiu. Molts el consideren un refugi tranquil, on conviuen l'encant rural i la comoditat de la gran ciutat. Aquest equilibri explica per què Tiana ha estat llar de periodistes, escriptors i artistes al llarg dels anys.
Vincles personals amb el seu poble natal
Per a Josep Cuní, Tiana no és només un lloc d'origen, sinó un espai que ha marcat la seva identitat. Nascut i criat en aquest entorn, el periodista ha reconegut en diverses ocasions que el municipi forma part del seu bagatge personal. Tot i que la seva carrera l'hagi portat a Barcelona i als grans mitjans, les seves arrels a Tiana continuen sent un tret distintiu.
L'Ajuntament de Tiana recull als seus portals institucionals el nom de Cuní com un dels seus veïns il·lustres. La presència del periodista s'associa a una generació que ha donat projecció al poble més enllà del Maresme. Per als habitants, és un motiu d'orgull que una figura de la comunicació hagi sortit del seu teixit social.
Josep Cuní mai ha amagat les seves arrels a Tiana, un poble que forma part de la seva biografia. Cada vegada que es recorda la seva trajectòria, també es menciona el seu lloc de naixement, cosa que manté viu el seu vincle. Així, el seu nom s'associa no només als mitjans de comunicació, sinó també a la identitat d'aquesta localitat del Maresme.
