Ara sí: Georgina fa oficial la gran notícia sobre Cristiano Ronaldo i els seus fills

Georgina Rodríguez ha tornat a convertir-se en el centre d'atenció. Aquesta vegada no ha estat per la seva presència en catifes vermelles o esdeveniments de moda. Sinó per un gest profundament espiritual que ha donat molt de què parlar.

I és que la parella de Cristiano Ronaldo ha fet una emotiva visita al santuari de Fàtima, a Portugal. Un bell lloc de pelegrinatge catòlic de gran rellevància, on Georgina va voler tenir un gest simbòlic carregat d'intenció. I es que va oferir un ram de roses blanques a l'altar.

La model i influencer, sempre activa a les xarxes socials, va compartir part d'aquesta experiència amb els seus milions de seguidors. Tanmateix, el que havia de ser un moment de recolliment i devoció va acabar envoltat de polèmica. No pas per l'acte en si, sinó per la vestimenta que va triar per a l'ocasió.

Georgina, parella de Cristiano Ronaldo, rep moltes crítiques a les xarxes pel seu darrer gest

Georgina va aparèixer al santuari lluïnt un vestit llarg amb estampat floral, escot pronunciat, obertures laterals i teixits semitransparents. L'elecció va ser qualificada per alguns usuaris com a “inapropiada” per a un entorn religiós, generant una allau de comentaris dividits a les xarxes.

Malgrat les crítiques, Georgina no ha fet cap pas enrere. Al contrari, ha reafirmat el seu vincle amb la fe i ha revelat públicament que tant ella com Cristiano Ronaldo volen trasnmetre els valors cristians als seus fills.

Georgina mostra la decisió que ha pres amb les filles que té amb Cristiano Ronaldo

En un nou post d'Instagram que ha fet la volta al món, Georgina apareix dreta en una església al costat de les seves filles, Eva i Alana, assistint a missa. La imatge ha estat interpretada com una declaració clara. La família Ronaldo Rodríguez no només professa la fe catòlica, sinó que també la practica en la seva vida quotidiana.

Aquest gest ha estat aplaudit per molts seguidors, que valoren que figures públiques com Georgina utilitzin la seva influència per compartir valors familiars i espirituals. Els seguidors de la popular influencer no han dubtat a mostrar la seva admiració per Georgina i Cristiano per bolcar en els seus fills els valors que guien les seves vides.

Amb aquesta imatge, Georgina ha deixat enrere qualsevol especulació i ha fet oficial que la seva llar està guiada pels valors del cristianisme. Ella i Cristiano estan decidits que els seus fills creixin amb una base espiritual sòlida, i no tenen por de compartir-ho amb el món.