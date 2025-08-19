L'habitació oculta a la mansió d'Endrick a Madrid que et deixarà sense paraules
Un racó inesperat a la propietat del jugador brasiler Endrick Felipe a Madrid que combina luxe i diversió
Endrick Felip, jugador brasiler del Real Madrid i noucasat amb Gabriely Miranda, viu en una luxosa mansió a Madrid que ha causat sensació per un detall inesperat. Més enllà de la seva privilegiada ubicació a La Moraleja i dels seus amplis espais, la propietat amaga una habitació secreta. Aquest racó ha sorprès per la seva singularitat i ha despertat la curiositat de tothom.
Es tracta d'una habitació que fins ara havia romàs pràcticament desconeguda. Aquesta sala no és només un espai addicional, sinó un autèntic centre d'entreteniment, pensat per oferir diversió i privacitat a parts iguals. Endrick hi ha creat un ambient que combina luxe, tecnologia i diversió, deixant clar que la seva llar va més enllà del convencional.
L'habitació oculta funciona com una sala de festes completa, equipada amb tota mena de comoditats per rebre amics després d'intenses jornades d'entrenament. Des d'un sistema de so d'última generació i una taula de billar, fins a una pantalla gegant i il·luminació digital, cada detall ha estat pensat per oferir la màxima experiència.
Estil i funcionalitat a cada racó de la mansió d'Endrick
Però la mansió no es limita a aquest espai singular. La casa principal s'estén sobre més de 1.500 metres quadrats, amb un disseny minimalista que prioritza la llum natural i la comoditat. La planta baixa s'organitza en concepte obert, amb una sala d'estar que s'integra amb el menjador i la cuina de xef, oferint amplitud i fluïdesa a cada racó.
La suite principal reflecteix la mateixa atenció al detall que la sala d'entreteniment. El jugador disposa d'un dormitori amb llit King size, vestidor ampli i bany en suite, tot amb acabats de luxe. A més, la suite té accés a una terrassa privada amb vistes al jardí i la piscina, un espai de total tranquil·litat i privacitat.
Una llar que protegeix i acompanya la carrera del jove talent
L'exterior de la mansió és igualment impressionant. Un jardí que envolta tota la propietat acull una piscina de gran mida, solàrium amb gandules i una zona de barbacoa ideal per a trobades. Cada element està dissenyat per combinar descans, oci i luxe en un entorn segur i discret.
El gimnàs privat completa l'oferta de benestar de la llar. Equipat amb màquines d'alta tecnologia i tot el necessari per mantenir la forma física, permet a Endrick entrenar sense sortir de casa. Aquest espai reflecteix la disciplina i compromís del jove futbolista amb la seva carrera, fins i tot fora del camp.
Per acabar, la domòtica avançada de la propietat assegura control total sobre il·luminació, climatització, so i seguretat. Càmeres, murs alts i sistemes digitals protegeixen cada racó, garantint privacitat absoluta. La combinació de luxe, funcionalitat i entreteniment fa de la mansió d'Endrick un exemple de com un jove talent pot compaginar de manera excepcional la seva vida personal i professional.
Més notícies: