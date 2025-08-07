Aquest racó proper a Barcelona forma part de la història d'Aitana Bonmatí
Molt abans dels estadis i dels premis, Aitana va forjar el seu caràcter en aquest lloc ple d’història i encant
Aitana Bonmatí és una de les futbolistes més reconegudes del món. Guanyadora de la Pilota d'Or 2023 i 2024, el seu talent l'ha portada a brillar al FC Barcelona i a la selecció espanyola. Però abans dels focus, la seva història va començar en un entorn de tradició, valors i comunitat que encara marca la seva identitat.
A Sant Pere de Ribes, municipi d'uns 32.000 habitants a menys d'una hora de Barcelona, Aitana va fer els seus primers passos. Un lloc on mar, muntanya i vinyes es barregen amb patrimoni arquitectònic i cultura local.
L'entorn que la va veure créixer
Sant Pere de Ribes és un municipi de la comarca del Garraf, molt proper a Sitges i al Parc Natural del Garraf. Té una tradició agrícola, centrada en el cultiu de vinyes. Aquesta activitat segueix molt present en el paisatge i en la identitat del poble.
El nucli antic conserva un aire tranquil i autèntic. A la plaça Marcer, cor del municipi, s'hi respira vida local i arquitectura mediterrània amb tocs colonials. Molt a prop, la font modernista de la plaça de la Font ofereix un racó amb encant on es barregen història i passeig.
Les cases d'indians i els palauets reflecteixen el llegat d'aquells que van fer fortuna a Amèrica i van tornar al poble per construir-hi habitatges senyorials. I entre carrerons, destaquen també diverses masies restaurades que evoquen la vida rural d'altres temps.
Un dels elements més emblemàtics és l'església de Sant Pere, d'origen romànic, situada en una posició elevada. La seva silueta domina el poble i forma part de la seva identitat. També es poden visitar cellers locals i participar en tastos de vi ecològic, una manera de connectar amb la tradició vitivinícola de la zona.
Per a qui busca rutes naturals, l'entorn ofereix senders que s'endinsen al Parc del Garraf. També hi ha camins que connecten amb platges properes, com les de Sitges o Vilanova i la Geltrú. És una combinació perfecta entre natura i patrimoni.
Un vincle que segueix present
Aitana va començar a jugar a futbol amb només set anys al Club Deportiu Ribes, l'equip local del seu poble. Després va passar dues temporades al FC Cubelles abans de fitxar pel Barça, i el camp municipal porta avui el seu nom.
Al documental Aitana Bonmatí Conca, estrenat el 2024, també hi apareix el seu poble, Sant Pere de Ribes. La producció mostra escenes de la seva casa familiar i del bar del barri, reforçant el vincle d'Aitana amb els seus orígens.
L'any 2023, després de rebre la Pilota d'Or, el poble li va retre homenatge amb un mural en un dels seus carrers principals. Un gest simbòlic que resumeix l'orgull col·lectiu per la seva trajectòria i la forta connexió d'Aitana amb les seves arrels.
Sant Pere de Ribes no és només el lloc on va néixer una estrella de l'esport. És una destinació que ofereix història, paisatge i autenticitat. I encara que Aitana Bonmatí avui brilli a estadis d'arreu del món, segueix representant el millor d'aquell racó on tot va començar.
Més notícies: