Així és el desconegut poble dels avis de Gerard Piqué: a 1 hora de Barcelona
Un lloc lligat a la seva infància on torna per veure la seva família, saludar els veïns i gaudir de les seves festes
Gerard Piqué és un dels futbolistes més reconeguts de l'última dècada. Campió del món amb Espanya i peça clau del FC Barcelona durant més d'una dècada, va penjar les botes el 2022. Des de llavors, reparteix el seu temps entre negocis, la Kings League i aparicions públiques.
La seva vida privada també ha estat al centre d'atenció. La separació de Shakira i l'inici de la seva relació amb Clara Chía el van mantenir en titulars durant mesos.
Enmig de polèmiques i projectes, Piqué continua visitant llocs clau de la seva història personal. Entre ells, Sant Guim de Freixenet, un petit poble de Lleida amb gran significat per a ell.
Un poble jove amb encant rural
Sant Guim de Freixenet és a la comarca de la Segarra. Tot just supera els 1.000 habitants i es va formar a finals del segle XIX al costat d'una estació de tren. Amb només uns 160 anys d'història, manté un ambient tranquil i rural, però ben connectat amb la resta de la regió.
És el poble dels avis de Gerard Piqué, un lloc carregat de records familiars. Allà va passar part de la seva infància durant les vacances i continua visitant-lo per veure la seva família.
Al centre del municipi destaca l'església del Sagrat Cor, que presideix la plaça principal i actua com a punt de trobada en les celebracions. A prop d'allà s'aixequen construccions històriques com Cal Calafell i Cal Torreta, que conserven l'estil arquitectònic de principis del segle XX.
Un altre lloc amb encant és la Plaça de la Font, un espai obert que acull activitats, mercats i trobades veïnals. També mereix una visita el Sindicat Agrícola, que recorda el passat cooperatiu i agrícola de la comarca. Passejar pels seus carrers és una manera de conèixer la vida tranquil·la i la identitat del poble.
Les visites de Gerard Piqué
Gerard Piqué va viatjar a Lleida per presenciar el partit del FC Andorra, club del qual és president, contra l'Europa. Va aprofitar l'ocasió per fer una parada especial a Sant Guim de Freixenet.
Va coincidir amb les festes del municipi i la seva presència no va passar desapercebuda. Molts veïns, sobretot joves, s'hi van acostar per demanar-li fotos i saludar-lo, fins al punt que l'exfutbolista va haver de demanar calma per poder gaudir del moment.
No era la primera vegada que anava al seu poble. El 2017 hi va acudir acompanyat de Shakira i els seus fills, en una visita més discreta. Tres anys abans també havia passejat pels seus carrers, en un ambient relaxat i familiar.
L'homenatge esportiu
El vincle de Piqué amb el poble ha deixat empremta. A l'escola L'Estel de Sant Guim de Freixenet s'hi va inaugurar una pista Cruyff Court en el seu honor. Aquests camps volen fomentar l'esport, el joc en equip i els valors positius entre els joves.
La pista s'ha convertit en un punt de trobada per a infants i adolescents. Allà entrenen, juguen i comparteixen temps amb amics, enfortint la vida comunitària del municipi.
Lina, l'àvia centenària de Gerard Piqué
Un dels llaços més entranyables de Piqué amb Sant Guim és la seva àvia Lina. Amb 100 anys, viu en una residència de monges a Cervera. Malgrat la seva edat, manté un caràcter proper i alegre.
Al gener d'aquest any, el programa El Foraster va visitar el poble i Quim Masferrer va conversar amb Lina. Ella va explicar que, quan Piqué la visita, han de tancar la porta perquè la gent s'aglomera per veure'l.
Les seves paraules van mostrar l'afecte que el poble sent per l'exjugador i l'admiració que desperta. Lina, amb la seva simpatia i vitalitat, s'ha convertit en un personatge estimat dins i fora de Sant Guim de Freixenet.
