Así es el desconocido pueblo de los abuelos de Gerard Piqué: a 1 hora de Barcelona

Gerard Piqué es uno de los futbolistas más reconocidos de la última década. Campeón del mundo con España y pieza clave del FC Barcelona durante más de una década, colgó las botas en 2022. Desde entonces, reparte su tiempo entre negocios, la Kings League y apariciones públicas.

Su vida privada también ha estado en el centro de atención. La separación de Shakira y el inicio de su relación con Clara Chía lo mantuvieron en titulares durante meses.

En medio de polémicas y proyectos, Piqué sigue visitando lugares clave de su historia personal. Entre ellos, Sant Guim de Freixenet, un pequeño pueblo de Lérida con gran significado para él.

Un pueblo joven con encanto rural

Sant Guim de Freixenet está en la comarca de la Segarra. Apenas supera los 1 000 habitantes y se formó a finales del siglo XIX junto a una estación de tren. Con tan solo unos 160 años de historia, mantiene un ambiente tranquilo y rural, pero bien conectado con el resto de la región.

Es el pueblo de los abuelos de Gerard Piqué, un lugar cargado de recuerdos familiares. Allí pasó parte de su infancia en vacaciones y sigue visitándolo para ver a su familia.

En el centro del municipio destaca la iglesia del Sagrat Cor, que preside la plaza principal y actúa como punto de encuentro en las celebraciones. Cerca de allí se alzan construcciones históricas como Cal Calafell y Cal Torreta, que conservan el estilo arquitectónico de principios del siglo XX.

Otro lugar con encanto es la Plaça de la Font, un espacio abierto que acoge actividades, mercadillos y encuentros vecinales. También merece una visita el Sindicat Agrícola, que recuerda el pasado cooperativo y agrícola de la comarca. Pasear por sus calles es una forma de conocer la vida tranquila y la identidad del pueblo.

Las visitas de Gerard Piqué

Gerard Piqué viajó a Lérida para presenciar el partido del FC Andorra, club del que es presidente, contra el Europa. Aprovechó la ocasión para hacer una parada especial en Sant Guim de Freixenet.

Coincidió con las fiestas del municipio y su presencia no pasó desapercibida. Muchos vecinos, sobre todo jóvenes, se acercaron para pedirle fotos y saludarlo, hasta el punto de que el exfutbolista tuvo que pedir calma para poder disfrutar del momento.

No era la primera vez que iba a su pueblo. En 2017 acudió acompañado de Shakira y sus hijos, en una visita más discreta. Tres años antes también había paseado por sus calles, en un ambiente relajado y familiar.

El homenaje deportivo

El vínculo de Piqué con el pueblo ha dejado huella. En la escuela L’Estel de Sant Guim de Freixenet se inauguró una pista Cruyff Court en su honor. Estos campos buscan fomentar el deporte, el juego en equipo y los valores positivos entre los jóvenes.

La pista se ha convertido en un punto de encuentro para niños y adolescentes. Allí entrenan, juegan y comparten tiempo con amigos, fortaleciendo la vida comunitaria del municipio.

Lina, la abuela centenaria de Gerard Piqué

Uno de los lazos más entrañables de Piqué con Sant Guim es su abuela Lina. Con 100 años, vive en una residencia de monjas en Cervera. A pesar de su edad, mantiene un carácter cercano y alegre.

En enero de este año, el programa El Foraster visitó el pueblo y Quim Masferrer conversó con Lina. Ella contó que, cuando Piqué la visita, tienen que cerrar la puerta porque la gente se agolpa para verle.

Sus palabras mostraron el cariño que el pueblo siente por el exjugador y la admiración que despierta. Lina, con su simpatía y vitalidad, se ha convertido en un personaje querido dentro y fuera de Sant Guim de Freixenet.