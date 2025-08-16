Katy Perry dona la cara per corregir l'error que ha comès Orlando Bloom amb la filla
Katy Perry s'ha vist obligada a donar la cara per corregir l'error que ha comès Orlando Bloom amb la seva filla en comú
Enmig d'una voràgine mediàtica que barreja música, polèmiques i vida familiar, Katy Perry ha sorprès amb un gest inesperat. Ha compartit imatges inèdites de la seva filla Daisy, de quatre anys, per contrarestar un error recent comès per Orlando Bloom. La superestrella, que es troba immersa en la seva aclamada Lifetimes Tour, ha ofert una rara i reveladora mirada a la maternitat a la carretera.
El gest arriba dies després que Orlando Bloom, la seva exparella i pare de Daisy, fos durament criticat per publicar a les xarxes socials una imatge considerada “inapropiada” de la nena. A la fotografia original, presa durant un moment de piscina, la nena hi apareixia sense la part superior del biquini.
Tot i que l'actor va esborrar ràpidament la publicació i la va substituir per una altra amb un cor groc cobrint parcialment la imatge, el dany ja estava fet. Les xarxes no van trigar a reaccionar amb indignació, acusant-lo de “manca de criteri” i “desconnexió amb la realitat”.
Katy Perry mostra imatges inèdites de la seva filla amb Orlando Bloom
Conscient de l'enrenou i de la necessitat de canviar la conversa, Perry va decidir mostrar una faceta més controlada i cuidada de la seva filla. A Instagram, la cantant va publicar una sèrie de fotos i vídeos que van enamorar els seus fans.
En una de les imatges més comentades, Daisy apareix traient el cap per la finestra d'un gratacel, amb les seves petites mans i rostre contra el vidre, embadalida davant el paisatge urbà. Vestida amb un delicat vestit negre de coll blanc i lluent els seus rínxols rossos en cuetes, la nena irradia tendresa.
Un altre moment entranyable va arribar amb un vídeo on Daisy protagonitza un improvisat espectacle de titelles per a Katy Perry, utilitzant un lleó de peluix. Entre comentaris d'admiració, un seguidor va assegurar que la nena “serà una gran cantant”, seguint els passos de Perry. Una cosa que la mateixa artista no descarta en confessar que la seva filla “adora la música i cantar”.
Katy Perry demostra que la seva filla és el més important a la seva vida lluny d'Orlando Bloom
La cantant també va revelar com la maternitat ha modificat la dinàmica dels seus concerts. Per respectar l'horari de son de Daisy, va avançar l'inici dels seus shows a les 20.30 h, prioritzant el descans de la petita.
Moments com el viscut a l'abril de 2025, quan Daisy va cridar “Mama!” en veure-la aterrar d'un vol, mostren que la seva filla ja és part essencial de la seva història. Perry és una dona que, fins i tot en l'ull de l'huracà mediàtic, sap quan prendre el control de la narrativa.
