Brooklyn Beckham i Nicola Peltz somrient abraçats amb un globus de diàleg buit davant seu
Ningú esperava l'anunci que han fet Brooklyn Beckham i Nicola Peltz sobre la seva relació
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz ho anuncien: el següent pas per a ells és a prop

Brooklyn Beckham ha confirmat el següent pas que farà pel bé del seu matrimoni amb la seva dona, Nicola Peltz

Cristo Fernández

El que va començar com una connexió instantània al festival de Coachella el 2017 ha acabat consolidant-se en una història d'amor que desafia distàncies, rumors i tensions familiars. Aquell primer encontre entre Brooklyn Beckham (26) i Nicola Peltz (30) va estar marcat per un detall curiós: tots dos tenien parella en aquell moment.

Tanmateix, alguna cosa va fer clic entre ells. El destí va voler que dos anys després, a la festa de Halloween organitzada per DiCaprio, els seus camins es tornessin a creuar, i des de llavors no s'han separat. A l'abril de 2022, la parella va decidir segellar el seu compromís amb un casament espectacular.

Parella abraçada a l’aire lliure amb llum càlida i la dona somrient feliçment

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz renoven els seus vots | Camara Instagram, @brooklynpeltzbeckham

Ara, després d'un estiu agitat i marcat per certes friccions amb la família Beckham, han optat per reafirmar el seu amor amb una renovació de vots. La cita va tenir lloc el passat 2 d'agost a la mansió de Nelson Peltz, pare de l'actriu, situada a l'exclusiu comtat de Westchester, Nova York. Una cerimònia íntima i carregada de simbolisme que, tanmateix, va comptar amb una absència notable: cap dels Beckham hi va assistir.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz estan més feliços que mai junts

Nicola va lluir un vestit amb escot Bardot adornat amb aplicacions florals, mànigues franceses abullonades i un cosset d'inspiració medieval que realçava la seva figura. La faldilla fluida, unes sandàlies nude de plataforma i un clutch daurat van completar un look digne de princesa Disney.

Parella vestida de manera elegant mirant-se amb tendresa en una fotografia en blanc i negre

La parella ha viscut un dia meravellós | Camara Instagram, @brooklynpeltzbeckham

Com a toc personal, va portar una flor blanca a la mà amb un llaç i un penjoll d'or amb l'estrella de David, en al·lusió a la seva fe. Brooklyn va optar per un vestit fosc amb camisa blanca i sense corbata, deixant que la sobrietat i l'elegància parlessin per si mateixes.

La família de Brooklyn Beckham no va ser a la renovació de vots de la parella

L'altar, una plataforma circular envoltada de flors blanques, va ser l'escenari on Nelson Peltz va actuar com a oficiant. La cerimònia va reunir germans i nebots de la núvia, en un ambient càlid i familiar.

Parella vestida de manera elegant en un casament, l’home abraça la dona que porta un vel i una tiara blanca, tots dos posen davant d’una paret de pedra

Brooklyn vol renovar els vots del seu recent casament | Camara Instagram, @brooklynpeltzbeckham

“Podria renovar els meus vots amb ella cada dia”, va confessar l'empresari a People. Brooklyn va avançar que està a punt de fer un pas més pel bé de la seva relació: tatuar-se els vots d'aquest segon casament, que van ser “més llargs que els originals”.

Nicola no es queda enrere en declaracions emotives: “Aquest dia significava molt per a nosaltres; em casaria amb ell a cada vida”. Un missatge que, juntament amb les fotografies inèdites compartides a xarxes, retrata un amor ferm. Mentre la bretxa amb la família Beckham sembla eixamplar-se, Brooklyn i Nicola segueixen escrivint la seva pròpia història, sense mirar enrere.

