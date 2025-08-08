'Pasapalabra' encén totes les alarmes: la notícia de Manu s'ha fet realitat
La tensió creix a 'Pasapalabra' davant d’un gir inesperat que afecta en Manu i posa en dubte la seva continuïtat
La tensió s'ha disparat al plató de Pasapalabra després que s'hagi confirmat el que molts seguidors temien des de fa setmanes. Manu, el concursant madrileny que ha batut rècords de permanència, ha viscut un dels seus moments més crítics al programa. Aquesta vegada no ha estat un ensurt passatger, l'amenaça de la seva eliminació s'ha fet real.
La notícia ha sacsejat l'audiència i és natural, ja que Manu ha estat més a prop que mai d'abandonar el concurs després d'haver perdut l'últim Rosco. Això l'ha obligat a passar per la temuda Cadira Blava, aquell espai reservat als concursants que lluiten per no ser eliminats. El que semblava impensable fa tot just uns programes ara ha estat a punt de succeir.
El duel ha estat tens des del primer segon amb una rival a l'alçada, María, una concursant sevillana que s'ha presentat amb desimboltura com a “àvia de professió”. Lluny de deixar-se intimidar per l'experiència de Manu, ha respost amb soltesa a les primeres preguntes. El madrileny, en canvi, ha viscut un moment de bloqueig que ha alarmat tothom.
Manu pateix un bloqueig inesperat a Pasapalabra
En concret, l'entrebanc ha arribat amb una pregunta aparentment senzilla relacionada amb informàtica. L'aspirant s'ha quedat completament en blanc davant la definició, i només després de tornar-la a escoltar ha aconseguit filar la resposta correcta, que era “software”. El públic ha contingut l'alè, conscient que estava en joc.
Malgrat el mal inici, Manu ha aconseguit refer-se i ha continuat avançant amb una temprança admirable. El cara a cara amb María s'ha convertit en un duel de nervis on qualsevol error podia ser definitiu. Ella ha mantingut el tipus i ha demostrat que havia arribat amb ganes de quedar-se, però finalment ha flaquejat.
El primer error de María ha estat en intentar respondre a quin nom rep la passada que permet fer una cistella, ja que no ha sabut que la resposta era “assistència”. L'empat semblava inevitable, però el seu segon error ha arribat poc després amb la paraula “algoritme”, terme que ha pronunciat de manera incorrecta. Aquest descuit ha segellat el seu destí i ha salvat Manu in extremis.
Pasapalabra viu un moment clau en la trajectòria de Manu
Així, el veterà concursant ha aconseguit mantenir-se una jornada més, tot i que ha deixat clar que ha estat una de les proves més dures de la seva trajectòria. Els nervis i la pressió del moment han fet efecte fins i tot en algú tan experimentat com ell. Tot i així, ha sabut sortir-se'n.
L'equip blau ha celebrat el retorn amb normalitat després de la dura jornada. Manu ha continuat al programa com de costum. Per la seva banda, María s'ha acomiadat entre aplaudiments, demostrant que ha sabut estar a l'altura.
Amb més de 300 programes a l'esquena, el madrileny ha passat una nova línia vermella en el seu pas per Pasapalabra. La notícia que molts volien evitar, la seva possible eliminació, ha estat a punt de concretar-se. I encara que aquesta vegada s'ha salvat, ha quedat clar que la seva continuïtat ja no està garantida.
