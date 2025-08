Adeu a 'Pasapalabra': està confirmat i en Manu ha quedat totalment sense paraules

L'ambient a Pasapalabra ha canviat de manera notable les darreres setmanes, i les notícies que circulaven sobre un possible comiat s'han confirmat. Aquest desenllaç tan esperat ha deixat molts seguidors sorpresos, però sobretot a Manu, que s'ha quedat sense paraules davant la notícia. L'emoció i la incertesa han marcat aquest moment clau al programa.

El presentador i l'equip han viscut intensament aquesta etapa final de la temporada, carregada de nervis i decisions importants. Manu, una de les cares més emblemàtiques del programa, ha experimentat una reacció inesperada davant l'anunci oficial, mostrant una barreja de sorpresa i malenconia. El missatge clar i directe no ha trigat a fer-se públic, deixant sense dubtes la sortida imminent del programa.

El motiu principal d'aquest tancament temporal respon a una planificació interna de l'equip, que ha decidit fer una pausa necessària per descansar i recarregar energies. La notícia no només ha afectat Manu, sinó que també ha estat un cop per a Rosa, que comparteix protagonisme al famós ‘Rosco’. Tots dos han manifestat el seu agraïment a l'audiència pel suport rebut durant aquesta etapa intensa i plena d'èxits.

Manu afronta el parèntesi temporal de Pasapalabra

D'altra banda, el mes de juliol sol ser especialment exigent per a l'equip, ja que coincideix amb l'etapa prèvia a les vacances. Al llarg d'aquest període, s'han multiplicat els esforços per mantenir la qualitat i el ritme del programa, especialment a les tardes on Manu ha competit amb gran intensitat. Tanmateix, ara és moment de tancar aquesta etapa i preparar una merescuda desconnexió.

Roberto Leal, presentador, ha volgut posar un toc especial a aquesta etapa amb un emotiu vídeo de comiat, en què ha participat tot l'equip de Pasapalabra. En ell, s'ha mostrat el costat més proper del programa, donant les gràcies a l'audiència i expressant la il·lusió per un futur retorn. La professionalitat i la companyonia han estat evidents en cada gest.

Pasapalabra es pren un respir, però Manu seguirà a pantalla

Mentrestant, els espectadors podran continuar gaudint del programa durant els pròxims dies, amb l'esperança de veure Manu i Rosa superar junts els últims reptes. Tanmateix, el final d'aquesta temporada ha deixat clar que res serà igual fins que es tornin a retrobar al plató. La pausa és necessària, però el llegat d'aquesta etapa quedarà a la memòria de tothom.

En definitiva, aquesta pausa respon a una decisió interna pensada perquè Manu i tot l'equip puguin tornar amb energia renovada, mantenint així el nivell que ha caracteritzat Pasapalabra. Mentrestant, l'audiència espera amb paciència el retorn d'aquesta família televisiva que ha marcat un abans i un després en l'entreteniment diari. Per ara, toca desitjar un merescut descans per a tothom i preparar-se per al que vindrà.