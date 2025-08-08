'Pasapalabra' enciende todas las alarmas: la noticia de Manu se ha hecho realidad

La tensión se ha disparado en el plató de Pasapalabra después de que se haya confirmado lo que muchos seguidores venían temiendo desde hace semanas. Manu, el concursante madrileño que ha batido récords de permanencia, ha vivido uno de sus momentos más críticos en el programa. Esta vez no ha sido un susto pasajero, la amenaza de su eliminación se ha hecho real.

La noticia ha sacudido a la audiencia y no es para menos, ya que Manu ha estado más cerca que nunca de abandonar el concurso tras haber perdido el último Rosco. Esto le ha obligado a pasar por la temida Silla Azul, ese espacio reservado a los concursantes que luchan por no ser eliminados. Lo que parecía impensable hace apenas unos programas ahora ha estado a punto de suceder.

El duelo ha sido tenso desde el primer segundo con una rival a la altura, María: una concursante sevillana que se ha presentado como “abuela de profesión”. Lejos de dejarse intimidar por la experiencia de Manu, ha respondido con soltura a las primeras preguntas. El madrileño, en cambio, ha vivido un momento de bloqueo que ha alarmado a todos.

Manu sufre un bloqueo inesperado en Pasapalabra

En concreto, el tropiezo ha llegado con una pregunta aparentemente sencilla relacionada con informática. El aspirante se ha quedado completamente en blanco ante la definición, y solo tras volver a escucharla ha logrado hilar la respuesta correcta: “software”. El público ha contenido el aliento, consciente de lo que estaba en juego.

Pese al mal inicio, Manu ha logrado recomponerse y ha seguido avanzando con una templanza admirable. El cara a cara con María se ha convertido en un duelo de nervios donde cualquier error podía ser definitivo. Ella ha mantenido el tipo y ha demostrado que había llegado con ganas de quedarse, pero finalmente ha flaqueado.

El primer fallo de María ha sido al intentar responder a qué nombre recibe el pase que permite hacer una canasta, ya que no ha sabido que la respuesta era "asistencia". El empate parecía inevitable, pero su segundo error ha llegado poco después con la palabra “algoritmo”, término que ha pronunciado de forma incorrecta. Ese desliz ha sellado su destino y ha salvado a Manu in extremis.

Pasapalabra vive un momento clave en la trayectoria de Manu

Así, Manu ha logrado mantenerse una jornada más, aunque ha dejado claro que ha sido una de las pruebas más duras de su trayectoria. Los nervios y la presión del momento han hecho mella incluso en alguien tan curtido como él. Aun así, ha sabido salir adelante.

El equipo azul ha celebrado el regreso con normalidad tras la dura jornada. Manu ha continuado en el programa como de costumbre. Por su parte, María se ha despedido entre aplausos, demostrando que ha sabido estar a la altura.

Con más de 300 programas a sus espaldas, el madrileño ha cruzado una nueva línea roja en su paso por Pasapalabra. La noticia que muchos deseaban evitar, su posible eliminación, ha estado a punto de concretarse. Y aunque esta vez se ha salvado, ha quedado claro que su continuidad ya no está garantizada.