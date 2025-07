Ara sí: Manu aconsegueix derrotar la Rosa i 'Pasapalabra' anuncia el més esperat

El moment esperat ha arribat per fi a Pasapalabra. Després de diversos duels plens de tensió i d'empats que mantenien en suspens l'audiència, Manu ha aconseguit allò que fins ara se li resistia. El duel amb Rosa ha fet un gir definitiu i el programa ha aprofitat l'ocasió per comunicar una gran notícia.

El concursant de l'equip taronja s'ha mostrat més ferm i estratègic que mai. Rosa, que ha començat el programa des de la temuda Cadira Blava, ha aconseguit salvar-se i arribar a 'El Rosco', però no amb prou força. El que semblava una nova batalla igualada ha acabat amb un desenllaç clar, i a més, amb un anunci per part del programa que no ha passat desapercebut.

Manu ha començat el rosco amb temps de sobres al marcador i una rapidesa sorprenent, desplegant la seva estratègia habitual de contestar d'una tirada la major quantitat de definicions possibles. En aquesta ocasió, ha aconseguit sumar 21 encerts en una sola volta, deixant Rosa molt enrere, amb només onze lletres resoltes. Ha estat llavors quan el madrileny, després d'encertar una paraula més, ha decidit plantar-se, conscient del gran avantatge que portava.

El domini de Manu a Pasapalabra posa Rosa contra les cordes

Rosa, per la seva banda, s'ha quedat sola davant el panell amb la pressió de remuntar un marcador complicat. El seu objectiu era clar: evitar la Cadira Blava del següent programa i, si era possible, superar Manu. Tanmateix, un error amb la lletra Q a l'inici del seu torn ha complicat encara més la seva situació.

La concursant ha ensopegat de nou amb la lletra Ñ, sumant dos errors que han llastat les seves possibilitats. Tot i així, ha continuat jugant amb concentració i ha aconseguit remuntar algunes posicions. Però el ritme imposat per Manu era difícil d'igualar, i la diferència entre tots dos s'ha mantingut fins al final.

L'emoció ha estat màxima en els últims segons, però la victòria de Manu ja estava pràcticament segellada. La gallega, visiblement frustrada, s'ha acomiadat del panell amb un sentit “quina llàstima” que ha reflectit el regust agredolç de la seva derrota. Mentrestant, l'ovació del públic no s'ha fet esperar i el madrileny ha rebut els aplaudiments amb humilitat.

Pasapalabra confirma un anunci esperat sobre Manu

I ha estat just després quan Pasapalabra ha sorprès l'audiència amb un anunci molt esperat. El programa ha confirmat que, després d'aquest duel, Manu passarà directament a competir pel pot milionari en la propera entrega. Una gran notícia que molts seguidors esperaven amb ganes, després de veure com el concursant ha anat consolidant el seu domini en cada capítol.

Aquest nou gir marca un abans i un després en l'actual edició del concurs. El concursant ha demostrat una evolució impecable, convertint-se en un dels favorits indiscutibles del públic. I amb el pot a l'horitzó, l'emoció al programa promet seguir augmentant.