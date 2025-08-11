El poble desconegut on va néixer Alexia Putellas: a mitja hora de Barcelona
Molts no saben on va créixer la campiona, però la seva ciutat natal conserva les petjades dels seus primers passos
Alexia Putellas és una de les millors futbolistes del món. Capitana del FC Barcelona i ha guanyat dues vegades la Pilota d'Or. El seu talent, lideratge i constància l'han convertit en referent per a jugadores d'arreu del planeta.
Ha conquerit títols amb el Barça i amb la selecció espanyola, inclosa la Copa del Món de 2023. Més enllà dels trofeus, representa esforç, humilitat i compromís.
Tot i que el seu nom sona a estadis d'arreu del món, Alexia no oblida d'on ve. Va néixer i créixer a Mollet del Vallès, la ciutat que la va veure formar-se i que avui la celebra amb orgull.
Mollet del Vallès, la ciutat que va veure néixer Alexia Putellas
Mollet del Vallès és al Vallès Oriental, a 25 quilòmetres de Barcelona. Té uns 52.000 habitants i una superfície de poc més de 10 km². Entre els seus carrers va fer les primeres passes la capitana del Barça.
La seva història es documenta des de l'any 993, però els seus orígens són molt més antics. Restes neolítiques i romanes ho confirmen, com el Menhir de Mollet, una peça de gairebé cinc metres trobada el 2009.
La ciutat conserva joies com l'església romànica de Santa María de Gallecs i el campanar gòtic de Sant Vicenç. També edificis modernistes com el Museu Abelló, amb art català. El Mercat Vell i l'antiga Casa de la Vila completen el seu patrimoni.
Mollet barreja història i espais verds. El parc de Can Mulà és un pulmó natural, i la plaça Prat de la Riba és el seu punt de trobada social. Les seves festes, com la Fira de Sant Vicenç o la Festa Major, omplen els carrers de color i música.
A més, es troba al costat del paratge de Gallecs, un espai natural protegit de més de 700 hectàrees. Els seus camps i camins són un pulmó verd per a la comarca.
Està molt ben comunicada per autopistes i trens. La seva proximitat a Barcelona la converteix en un lloc atractiu per viure. Després del seu passat industrial, ha sabut modernitzar-se sense perdre identitat.
Una ciutat que celebra els seus èxits
Alexia va començar a jugar a futbol amb set anys al CE Sabadell, en un equip per a noies més grans. Passava molt de temps a la banqueta i va haver de donar una data de naixement falsa per poder competir. Als 10 va participar en un campus d'estiu de Xavi Hernández i hi va tornar dos anys més.
Als 11 va entrar a les categories inferiors del Barça, però una reestructuració la va deixar fora. Amb 16 va debutar a Primera amb l'Espanyol, etern rival del Barça. Un any després va fitxar pel Llevant, on va continuar creixent.
El 2012 el Barça li va trucar i va complir el seu objectiu, després de la mort del seu pare, que era el seu màxim suport. Des de llavors ha sumat títols, premis i l'estima de l'afició. De petita anava amb el seu pare al Camp Nou, records que encara la motiven.
Mollet li ha fet homenatges importants. El 2024 es va inaugurar un mural de 104 m² pintat per l'artista local Dase i finançat per Pepsi. L'obra s'ha convertit en símbol d'orgull veïnal.
La primera seu de la Fundació Eleven, impulsada per Alexia, serà a Mollet. Aquest projecte formarà nenes futbolistes i fomentarà la igualtat. Tot i que li van proposar que el camp municipal portés el seu nom, ho va rebutjar per homenatjar dones pioneres de l'esport.
Mollet i Alexia comparteixen un vincle profund. Ella porta el nom de la seva ciutat arreu del món, i Mollet l'acompanya en cada triomf.
Més notícies: