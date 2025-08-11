Novetats sobre l'estat de salut de José Luis Gil, segons el seu entorn: ‘És molt…’
L'entorn professional i personal de José Luis Gil comparteix aspectes mai explicats sobre la seva difícil situació
José Luis Gil, recordat pels seus papers a Aquí no hay quien viva i La que se avecina, ha tornat a ser notícia per l'evolució del seu estat de salut. Recentment, persones properes al famos actor han donat nous detalls sobre la seva delicada situació, que manté en suspens el seu cercle més íntim i els seus seguidors. Les declaracions no només han permès conèixer com es troba, sinó també la manera en què afronta la seva recuperació.
A Y ahora Sonsoles, l'actriu Laura Pamplona, coneguda com a Alicia a Aquí no hay quien viva, ha volgut compartir les seves impressions sobre aquest procés, recordant amb afecte l'intèrpret. Sense entrar de ple en tots els detalls, ha reconegut que segueix molt pendent de la seva evolució a través d'amics i de l'equip creatiu amb el qual van treballar. Segons les seves paraules, hi ha motius per a l'esperança, encara que la recuperació continua sent lenta.
A aquest testimoni se suma al d'Irene Gil, filla de l'actor, que ha informat de manera constant a través de les xarxes socials. En una de les seves últimes publicacions, va relatar que la família es manté unida, “sostenint la seva mà” i sense canvis significatius en els darrers dies. Tot i això, va insistir que continuen treballant perquè José Luis pugui trobar-se cada cop millor, agraint a més l'afecte i el respecte que reben.
La filla de José Luis Gil comparteix l'evolució del seu pare i Laura Pamplona reflexiona sobre la seva situació
Irene també va recordar un incident recent, quan l'intèrpret va patir la fractura d'un dit petit després d'una ensopegada, un contratemps que no ha frenat el seu ànim. Segons va explicar, el seu pare ha continuat amb les sessions de rehabilitació i les seves passejades per prendre cafè, demostrant que la seva determinació continua intacta. Aquestes pinzellades del seu dia a dia han servit perquè els fans comprenguin millor com és la seva rutina en aquesta etapa.
Durant la seva intervenció, Laura Pamplona va descriure l'impacte que li va produir conèixer la notícia en el seu moment. Va reconèixer que no ha pogut parlar directament amb ell, però que la informació que li arriba és encoratjadora. “És molt trist veure que a un company li passa una cosa així, però almenys es va recuperant i la vida continua”, va confessar.
L'estret vincle entre Laura Pamplona i José Luis Gil
L'actriu també va recordar les exigents jornades de rodatge que van compartir durant la sèrie d'Antena 3, que començaven d'hora i acabaven entrada la nit. Una feina intensa que, segons va destacar, va reforçar els llaços entre tots els membres del repartiment. Per això l'estat de salut de Gil no és per a ella un assumpte aliè, sinó quelcom que sent molt proper.
L'entorn de l'actor insisteix que, tot i les dificultats, manté la fortalesa i l'humor que sempre l'han caracteritzat. Mentre continua el seu tractament, el suport de la seva família i l'afecte dels seus companys s'han convertit en motors fonamentals de la seva recuperació. Els seguidors, per la seva banda, romanen atents a cada nova actualització, esperant el moment de tornar-lo a veure a la pantalla.
