Laura Madrueño atura el seu estiu i dona l’última hora sobre ‘Supervivientes All Star’
Des del seu retir, Laura Madrueño comparteix una pista sobre el que vindrà a la temporada de 'Supervivientes All Star'
Laura Madrueño ha fet una pausa al seu estiu per anunciar una gran notícia que tots els seguidors de Supervivientes estaven esperant. La presentadora ha aprofitat els seus dies de descans per revelar detalls inèdits de la segona edició de Supervivientes All Stars, el format que s'estrenarà al setembre. Un comunicat que arriba en ple parèntesi vacacional i que posa fi a un dels dubtes més comentats a les xarxes socials.
La presentadora no només ha resolt la incògnita sobre el seu paper a Supervivientes, sinó que ha revelat una de les grans novetats de l'edició. “Armonía i Caos es convertiran en les dues grans platges dels nostres nous supervivents i aquesta vegada, serà encara més complicat”, ha explicat a l'Instagram de Supervivientes. Un missatge que ha encès les xarxes i ha augmentat l'expectació sobre el que està per venir.
Mentre el compte enrere avança, Laura continua gaudint del seu estiu amb un dels seus plans més estimats. Com en altres ocasions, ha decidit passar part de les seves vacances fent submarinisme, una passió que forma part de la seva vida des que era petita. Enguany ha triat l'escull Jackson, a l'estret de Tirán, Egipte, conegut pel seu espectacular paisatge submarí.
Laura Madrueño gaudeix d'un respir abans de tornar a Supervivientes All Stars
Perfectament equipada amb neoprè, ulleres i aletes, la presentadora s'ha submergit a les aigües cristal·lines per recórrer un dels seus esculls preferits. Els seus seguidors no han trigat a reaccionar amb missatges d'afecte i admiració. A més, ha compartit imatges de la coberta del vaixell des d'on navega, un espai preparat per relaxar-se, prendre el sol i gaudir del mar després de cada immersió.
Això sí, no tot ha estat perfecte. Madrueño ha confessat que ha perdut uns escarpins que l'acompanyaven des de feia anys i amb els quals havia viscut centenars d'immersions. “Ja tenen tomàquets”, lamentava mostrant el deteriorament del calçat, al qual l'uneix un gran valor sentimental.
De les profunditats marines al repte extrem: Laura Madrueño es prepara per a Supervivientes All Stars
La passió pel submarinisme no és casual. La presentadora ha explicat en més d'una ocasió que va heretar aquesta afició dels seus pares, pioners en el món del submarinisme als setanta. La seva mare va ser una de les poques dones de l'època que va obtenir el títol de bussejadora, cosa que la Laura recorda amb orgull.
Ara, la calma de les aigües cristal·lines donarà pas a la tensió pura de la supervivència televisiva. La pròxima edició de Supervivientes All Stars es perfila com la més exigent fins ara, amb un escenari que posarà a prova cada resistència. Fam, proves i dues platges oposades, Armonía i Caos, decidiran qui aconsegueix mantenir-se a flotació.
