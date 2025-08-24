La mansió dels pares de Piqué a Barcelona té quelcom que indignarà molta gent
El luxós regal de Gerard Piqué als seus pares desferma una polèmica per un detall que pocs esperaven saber
La mansió dels pares de Gerard Piqué a Barcelona ha provocat una forta indignació que ha captat l'atenció de molts. En els darrers dies, han sortit a la llum diversos detalls sobre aquesta imponent propietat que han generat gran sorpresa. Més enllà del seu luxe, el que realment ha provocat malestar és la història que s'amaga darrere els seus murs.
Aquesta mansió es troba a l'exclusiva zona d'Esplugues de Llobregat, al mateix recinte on Shakira, l'ex de Piqué, va viure durant anys. De fet, es troba just davant de la casa que la cantant colombiana va habitar, cosa que ha afegit un ingredient més a aquesta polèmica. La proximitat entre ambdues propietats ha aixecat sospites i generat crítiques entre seguidors i veïns.
Construïda el 2013, l'habitatge compta amb 625 metres quadrats i s'ha convertit en un símbol més enllà del material. Amb cinc habitacions, sis banys i un ampli jardí amb piscina, la casa ofereix una comoditat excepcional. Tanmateix, el que realment ha cridat l'atenció és la relació entre aquesta mansió i la història personal de Piqué i Shakira.
La casa dels pares de Gerard Piqué: un regal amb conseqüències inesperades
La mansió va ser un regal de Gerard Piqué per als seus pares, Joan i Montserrat, durant la seva relació amb Shakira. La intenció semblava ser enfortir la família, però després de la ruptura, la situació s'ha tornat molt més complicada. La proximitat d'ambdues cases i els records que això implica han fet que la propietat es converteixi en un focus de tensió més que d'unió familiar.
A més, algunes imatges filtrades mostren detalls curiosos dins la casa. Per exemple, en una de les habitacions oneja una bandera del Manchester United, club on va viure moments importants de la seva carrera. També s'aprecien inicials brodades als coixins, les de Joan i Montserrat, que personalitzen encara més la residència.
El que ha provocat la indignació general no és només el luxe de la mansió, sinó el que aquesta simbolitza. Després de la ruptura entre Piqué i Shakira, es va saber que l'exsogre de la cantant va ser qui li va demanar que abandonés la casa familiar. Aquest fet no només va impactar profundament la colombiana, sinó que també va posar en evidència les tensions familiars que es van viure després de la separació.
Un testimoni silenciós d'una ruptura complicada
Finalment, Shakira va decidir mudar-se a Miami amb els seus fills, deixant enrere l'ambient carregat de Barcelona. La mansió, que en el seu moment simbolitzava unió familiar, ara reflecteix les complicacions sorgides després de la ruptura. Molts la perceben com un record dels ressentiments que van quedar després del final de la seva relació.
Aquesta casa no és només una propietat luxosa en una de les millors zones de Barcelona, sinó un escenari carregat d'emocions, històries personals i situacions que han indignat el públic. Així, ha deixat de ser només un habitatge per convertir-se en un símbol de tot el que ha passat al voltant del seu fill i la complexa situació familiar.
Més notícies: