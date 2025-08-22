Logo e-noticies.cat
Home de cabells canosos i jersei fosc posant davant d’una ciutat amb edificis moderns al capvespre
En aquesta ciutat va créixer el gran cuiner conegut mundialment | Camara Europa Press, Wikimedia Commons
COR

No és de Barcelona: Ferran Adrià va néixer en una altra gran ciutat catalana

El gran cuiner va passar els seus primers anys de vida en una localitat on va desenvolupar el seu interès per la gastronomia

per

Redacció

Ferran Adrià és un dels cuiners més influents del món i considerat durant anys com el millor xef del planeta. Va ser xef i copropietari d'El Bulli, un restaurant que va marcar un abans i un després en la gastronomia internacional. Després del seu tancament el 2011, s'ha centrat en projectes com el museu elBulli1846 i la elBullifoundation, que combinen recerca, creativitat i cultura culinària.

Avui té 62 anys, ja que va néixer el 14 de maig de 1962. Tot i que molta gent l'associa amb Barcelona, el seu origen no és a la capital catalana. El seu lloc de naixement és una altra gran ciutat molt propera.

Entrada de pedra amb un portal de ferro envoltada de vegetació i cartells als costats

El restaurant "El Bulli" va tancar el 2011 perquè Ferran volia buscar nous projectes | Camara Wikimedia Commons

Saps d'on és?

Ferran Adrià va néixer a l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més poblada de Catalunya. Està enganxada a Barcelona i ben connectada per metro, tren i grans vies. La seva història recent barreja passat industrial, barris obrers i una escena cultural en plena expansió.

El municipi conserva patrimoni d'èpoques diverses. Destaquen l'església de Santa Eulàlia de Provençana i l'antic conjunt fabril de Tecla Sala, avui convertit en centre d'art i biblioteca. També sobresurten espais com la Casa Espanya, seu del museu local, i la Farga, recuperada com a equipament per a congressos i esdeveniments.

Façana d’una església de maó amb dues torres i una escalinata envoltada d’arbres

L'església de Santa Eulàlia de Provençana està restaurada sobre l'original del segle XII | Camara Wikimedia Commons

L'Hospitalet ofereix vida urbana intensa i parcs per respirar. El parc de Can Boixeres i el parc de les Planes són referents verds per a famílies i esport a l'aire lliure. A aquests s'hi sumen places animades, mercats de barri i una gastronomia multicultural que reflecteix la diversitat dels seus veïns.

Camí empedrat amb rotonda antiga i arbres al voltant en un parc tranquil

Parc de Can Boixeres, també conegut com a parc de Can Boixeres | Camara Wikimedia Commons

La ciutat ha viscut una transformació profunda en les últimes dècades. L'àrea de Granvia i la Fira s'han consolidat com a pols d'activitat econòmica i firal. Amb hotels, centres comercials i oficines, aquest eix conviu amb carrers de tota la vida a Santa Eulàlia, Collblanc o la Torrassa.

Avinguda ampla amb diversos carrils, edificis moderns als costats, arbres joves i persones caminant per les voreres en un dia assolellat.

Avinguda de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat | Camara Wikimedia Commons

El pols cultural es nota durant tot l'any. Hi ha festivals, fires i concerts que ocupen carrers i equipaments. Els mercats de Santa Eulàlia i Collblanc són bons punts de partida per tastar cuina local i tapes.

Persones assegudes en una terrassa amb cadires vermelles davant d’un edifici de mercat de color clar en un dia assolellat

Mercat de Collblanc | Camara Wikimedia Commons

L'Hospitalet també és un node de coneixement i salut. Acull un gran hospital universitari i un campus lligat a les ciències de la salut. Aquesta base acadèmica i sanitària suma activitat al llarg de l'any i atrau talent.

La seva localització facilita les visites. Diverses línies de metro i rodalies situen els seus barris a pocs minuts de Barcelona. Per al visitant, és senzill combinar museus, compres i parcs en una mateixa jornada.

El vincle de Ferran Adrià amb la seva ciutat natal

Tot i que la seva carrera es va desenvolupar lluny de l'Hospitalet, Ferran Adrià manté el reconeixement als seus orígens. Va ser nomenat fill predilecte de la ciutat, un gest que subratlla l'estima mútua. En entrevistes i actes públics, sol recordar d'on ve.

Aquest vincle no implica projectes gastronòmics oberts al municipi. Però la seva trajectòria és vista com un motiu d'orgull per a molts veïns, que el consideren un exemple de talent local amb projecció internacional.

Un home de cabells canosos i bufanda morada conversa amb altres persones en un esdeveniment social amb ampolles a les prestatgeries del fons.

Ferran Adrià a la cerimònia de premis "The World's 50 Best Restaurants 2025" | Camara Europa Press

La relació entre el xef i la seva ciutat natal ajuda a explicar una història més àmplia. L'Hospitalet condensa l'empenta metropolitana, la barreja social i l'ambició cultural de la Catalunya urbana. I Adrià, que va portar la creativitat culinària al cim, va néixer precisament allà.

